Caz cutremurător! Un copil a fost la un pas de moarte după ce a rămas cu limba blocată într-o sticlă! - FOTO

Un băiat în vârstă de șase ani a fost la un pas de moarte după ce limba i s-a blocat în capul de plastic al unei sticle.

Acesta era așezat pe scaunul din spate al mașină când a început să țipe că limba lui s-a blocat într-o sticlă de apă.

Mama sa a chemat de urgență o salvare, însă, abia după multe încercări eșuate medicii au reușit să-i scoată limba din interiorul capacului.

După intervenția medicală, limba băiatului a rămas umaflată. Nefericitul incident s-a petrecut în Anglia, Lancaster.

Băiatul a petrecut o noapte la spital, însă limba lui a rămas în continuare umflată și s-a făcut neagră. Din nefericire, Riley a rămas și cu un defect de vorbire, scrie The Sun.

