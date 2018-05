Ce spune Donald Trump despre starea de sănătate a Melaniei

foto: Facebook/ Donald Trump

Prima-doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, ''va părăsi spitalul în două sau trei zile'', a scris preşedintele Donald Trump marţi pe Twitter, a doua zi după ce soţia sa a fost supusă unei intervenţii chirurgicale la rinichi, relatează dpa.



"Primă Doamnă este chiar foarte bine", a scris el.



Biroul Melaniei Trump a anunţat luni după-amiază că aceasta a fost operată cu succes mai devreme în aceeaşi zi pentru o problemă benignă la rinichi, la Centrul Medical Militar Naţional Walter Reed, la nord de Washington.



Preşedintele, care a vizitat-o după operaţie, le-a mulţumit fanilor săi pe Twitter "pentru atât de multă dragoste şi sprijin!".



Nu este clar dacă el a sugerat că internarea soţiei sale a fost scurtată după ce biroul anunţase că ea ar rămâne la Walter Reed pentru restul săptămânii.



Intervenţia a fost descrisă ca o embolizare pentru a trata o tumoare benignă.



Săptămâna trecută, Melania Trump, în vârstă de 48 de ani, a lansat campania de securitate online adresată copiilor "Be Best".



Luna trecută, ea a condus oficial organizarea unui dineu de stat pentru preşedintele francez, Emmanuel Macron, şi soţia sa.



Fost model, născută în Slovenia, Melania este a treia soţie a lui Trump. Ei s-au căsătorit în 2005 şi au un fiu, Barron, în vârstă de 12 ani. Preşedintele are patru copii adulţi cu primele două soţii.