Cel mai bine păzit secret din Rusia a ieșit la iveală

Numele a fost ținut secret până în ziua inaugurării noului brand, duminică, la Moscova.

Restaurantele vor opera sub o siglă care simbolizează doi cartofi pai și o chiflă de hamburger.

Unii au remarcat că sigla seamănă cu cea a unei celebre case de discuri occidentale, pusă invers.

Anyone else noticed that #McDonalds Russia's new logo is exactly the same as #WarnerMusic but upside down? #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/PlPxFagQjP