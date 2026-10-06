Cel mai mare atac cu drone asupra Moscovei. Ucrainenii au lansat 650 de drone, o rafinărie esențială a fost lovită și e în flăcări

2 minute de citit Publicat la 09:14 06 Oct 2026 Modificat la 09:15 06 Oct 2026

Cel mai mare atac cu drone asupra Moscovei. Ucrainenii au lansat 650 de drone. FOTO: Getty Images

Drone ucrainene au vizat o mare instalație petrolieră din regiunea Moscovei în timpul unui atac de amploare desfășurat în noaptea de luni spre marți, scrie Kyiv Independent. O dronă ucraineană a lovit centrul de operare și dispecerat Volodarsk, din apropierea satului Konstantinovo, potrivit canalului Telegram Exilenova Plus. Potrivit presei de stat ruse, acesta a fost cel mai mare atac cu drone asupra regiunii din ultimii doi ani.

Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a declarat că cel puțin 650 de drone ucrainene s-au îndreptat spre capitală în cursul nopții, iar apărarea antiaeriană rusă a doborât 105 în apropierea orașului.

„650 de drone s-au îndreptat spre regiunea Moscovei. Majoritatea au fost distruse de forțele de apărare antiaeriană la distanță. Alte 105 drone au fost distruse în timp ce se apropiau de Moscova”, a afirmat Sobianin.

Volodarskaya Linear Production and Dispatch Station is on fire in Moscow region after a massive drone attack on the area. This is the largest oil depot and a major pipeline transport hub in the Moscow region. It is connected by product pipelines to the Ryazan and Moscow oil refineries, as well as to the major airports of Moscow region (Vnukovo, Sheremetyevo, and Domodedovo). Its annual throughout exceeds 3 million tons. — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 6, 2026

Imaginile filmate de martori în Konstantinovo, localitate aflată la aproximativ 40 de kilometri de centrul Moscovei, par să arate flăcări și fum gros la instalația Volodarsk. Aceasta se află la aproximativ 450 de kilometri de granița cu Ucraina.

? Konstantinovo, Moscow Oblast, Russia Linear Production and Dispatch Station (LPDS) "Volodarskaya" (the largest oil depot and dispatch center for main oil product pipelines in the Moscow region of Russia, located near the village of Volodarskoye, near the village of Konstantinovo). 55°29'31.29"N 37°59'52.79"E https://t.co/GdSuylZFzq — Lew Anno Support#USA#NATO#Ukraine 24/2-22 (@anno1540) October 6, 2026

Volodarsk este cel mai mare depozit petrolier din regiunea Moscovei și gestionează anual aproximativ trei milioane de tone de produse petroliere, potrivit publicației ruse independente Astra. Depozitul este conectat prin conducte la principalele aeroporturi din regiune.

Ucraina atacă în mod regulat infrastructura militară din interiorul Rusiei și din teritoriile ocupate, încercând să reducă posibilitatea Moscovei de a continua războiul.

În contextul eforturilor forțelor ucrainene de a aduce războiul pe teritoriul Rusiei, Ministerul ucrainean al Apărării a anunțat pe 4 octombrie că atacurile ucrainene au scos din funcțiune peste 51% din capacitatea de rafinare a petrolului din Rusia.

Între timp, Rusia continuă să atace orașele și infrastructura civilă din Ucraina.

Forțele ruse au atacat Kievul în seara de 5 octombrie. Resturile unei drone doborâte de apărarea antiaeriană au căzut într-o zonă rezidențială din districtul Pecersk, potrivit unui reporter aflat la fața locului.