Cel mai mare producător de aur din Africa vrea să limiteze exporturile de materii prime și începe cu o restricție pentru caju crud

1 minut de citit Publicat la 11:30 19 Noi 2026 Modificat la 11:30 19 Noi 2026

Fructe de caju în copac. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Cel mai mare producător de aur din Africa, Ghana, intenționează să restricționeze exporturile de caju crud în primele trei luni ale fiecărui sezon de recoltare, în contextul în care președintele John Dramani Mahama urmărește să acorde prioritate companiilor locale de procesare în ceea ce privește accesul la oferta tot mai mare de caju a țării și să păstreze o parte mai importantă din valoarea adăugată generată de exporturile agricole, potrivit Business Insider Africa.

Conform politicii propuse, exportatorilor li se va interzice să expedieze nuci de caju crude în străinătate până când procesatorii locali vor achiziționa suficiente cantități pentru a-și acoperi necesarul de producție. Ulterior, exporturile vor fi reluate, iar companiile vor putea comercializa surplusul.

Planul lui Mahama de a pune capăt exporturilor de minerale neprelucrate până în 2030

Măsura se înscrie în strategia mai amplă a lui Mahama de a pune capăt exporturilor de minerale neprelucrate până în 2030. Președintele susține că Ghana trebuie să înceteze să mai trimită materii prime în străinătate doar pentru a importa ulterior produse finite.

Șeful statului a declarat că Ghana va adopta o abordare similară celei din țara vecină, Côte d'Ivoire, unul dintre cei mai importanți producători de caju din lume, pentru a consolida industria națională de procesare.

În 2025, Ghana a produs peste 262.000 de tone metrice de nuci de caju crude, însă doar aproximativ 17.000 de tone au fost procesate pe plan local, potrivit lui Sylvester Adinam Mensah, directorul executiv al Băncii de Export-Import a Ghanei (GEXIM).

Cea mai mare parte a recoltei a fost exportată în stare brută, permițând procesatorilor din străinătate să obțină cea mai mare parte a valorii suplimentare generate prin prelucrarea nucilor de caju, a relatat publicația GhanaWeb.

Ghana pregătește o taxă pe exporturile de caju pentru finanțarea procesatorilor locali

Pe lângă restricționarea exporturilor, guvernul intenționează să introducă și o taxă aplicată livrărilor de caju crud în străinătate. Veniturile obținute vor fi direcționate către un fond special destinat sprijinirii companiilor locale de procesare în achiziționarea materiilor prime.

Mahama a declarat că fondul propus le va facilita procesatorilor accesul la cantitățile necesare de caju și îi va ajuta să își extindă activitatea.

Industria cajuului asigură mijloace de trai pentru mii de fermieri, în special în regiunile Bono, Bono East, Ahafo, Northern și Savannah, contribuind totodată la veniturile Ghanei din exporturile de produse neconvenționale.

Cu toate acestea, guvernul nu a anunțat încă data intrării în vigoare a restricțiilor propuse, nivelul taxei sau detaliile privind modalitatea de aplicare a măsurilor.