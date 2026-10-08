Cel puțin 33 de morți și 18 răniți după ce două autobuze au fost lovite de ruși cu rachete în Donețk

1 minut de citit Publicat la 13:16 08 Oct 2026 Modificat la 13:26 08 Oct 2026

Atacul a avut loc în orașul Kramatorsk, unde transportul public a fost suspendat. Foto: X

Cel puțin 33 de persoane au fost ucise și 18 rănite într-un atac rusesc cu bombă cu planare asupra a două autobuze civile în orașul Kramatorsk, în regiunea Donețk din estul Ucrainei, au anunțat autoritățile joi, potrivit BBC.

Atacul a avut loc în orașul Kramatorsk, unde transportul public a fost suspendat, potrivit Consiliului Local.

„Încă o dată, rușii au atacat o locație unde cu siguranță nu există nicio țintă militară. Un autobuz public. Transport civil. Oameni care pur și simplu își vedeau de treabă”, a scris consiliul într-o postare pe Telegram.

Procuratura regională din Donețk a declarat că atacul a avut loc în jurul orei 10:00, ora locală.

Vadym Filashkin, guvernatorul regional, a transmis condoleanțe familiilor și celor dragi ai celor uciși în atac și a declarat că autoritățile încă lucrează pentru a determina amploarea pagubelor.

„Îi îndemn pe toți cei care se află încă în regiunea Donețk să evacueze în zone mai sigure ale Ucrainei”, a adăugat el.

Acest atac intervine la o zi după ce lovituri ruseşti au făcut 30 de morţi în Ucraina, dintre care 22 într-un singur imobil rezidenţial din Priluki, distrus de o rachetă, potrivit unui bilanţ actualizat prezentat joi de preşedintele Volodimir Zelenski.

Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a anunțat că două cadavre au fost găsite și în urma unui atac cu dronă asupra unui magazin din districtul Solomianskyi al capitalei, joi.

Două persoane au fost, de asemenea, rănite în impactul asupra clădirii cu patru etaje, a adăugat el. Operațiunile de căutare și salvare sunt în desfășurare.

Joi, Klitschko a anunțat că o persoană a murit și 11 au fost rănite în atacurile rusești asupra Kievului.

Rusia a lansat 142 de drone asupra Ucrainei peste noapte, potrivit forțelor aeriene ucrainene.

„Conform datelor preliminare, până la ora 9:30, apărarea aeriană doborâse sau neutralizase 126 de drone inamice de tipurile Shahed și Gerber, precum și alte tipuri de drone”, a declarat forța într-o postare pe rețelele de socializare, adăugând că au fost înregistrate atacuri în șapte locații.