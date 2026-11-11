Cel puţin trei oameni au murit după ce un vehicul a intrat în pietoni, chiar lângă o stație de metrou din Los Angeles

1 minut de citit Publicat la 08:23 11 Noi 2026 Modificat la 08:23 11 Noi 2026

Cel puţin trei oameni au murit după ce un vehicul a intrat în pietoni, chiar lângă o stație de metrou din Los Angeles. FOTO: Getty Images

Cel puțin trei oameni au murit și alți doi au fost răniți după ce o mașină de teren a intrat într-un grup de vânzători stradali și trecători. Accidentul a avut loc marți seara, lângă o intrare de metrou din cartierul North Hollywood, în Los Angeles, scrie CNN.

Poliția din Los Angeles spune că, în jurul orei 17.55, o mașină de teren albă a lovit cel puțin cinci oameni. Și șoferul a ajuns la spital, în stare gravă, a anunțat poliția pe X.

Potrivit pompierilor, trei persoane au murit pe loc, în intersecția aglomerată. Alte cel puțin trei au fost duse la spital în stare gravă. Pompierii au spus că încă nu se știe cum s-a produs accidentul.

Three killed and at least three critically injured after a vehicle struck pedestrians near a Metro station in North Hollywood, Los Angeles, California. The Los Angeles Fire Department says the cause remains under investigation. https://t.co/i4naOKXpBB — GeoTechWar (@geotechwar) November 11, 2026

Șoferul este un bărbat de peste 60 de ani. Anchetatorii îi fac teste ca să afle dacă era sub influența alcoolului sau a altor substanțe, a spus căpitanul de poliție Warner Castillo, la locul accidentului.

„Sunt îndurerată pentru familiile tuturor celor afectați”, a scris pe X primarul orașului Los Angeles, Karen Bass. Ea a mai spus că lucrează îndeaproape cu autoritățile, care încearcă să afle cauza acestui „incident cumplit”. „Vom reveni cu informații pe măsură ce aflăm mai multe”, a adăugat primarul.

Poliția caută imagini de pe camerele de supraveghere din stația de autobuz ca să afle cauza accidentului, a relatat postul KCBS/KCAL, partener al CNN.

„Ancheta va dura, dar va fi foarte minuțioasă, ca să aflăm exact ce s-a întâmplat”, a spus șeful poliției din Los Angeles, Jim McDonnell, citat de KCBS/KCAL. „Ne gândim la familiile victimelor de astă-seară.”

Imaginile aeriene filmate de KCBS/KCAL arată mașina albă oprită sub o copertină albastră, chiar lângă intrarea acoperită a metroului. În jur sunt împrăștiate tot felul de obiecte. Mașinile de pompieri și de poliție au blocat intersecția.