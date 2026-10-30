Cerul s-a făcut roșu ca sângele în India. Imaginile apocaliptice, parcă desprinse din „Stranger Things”, au devenit virale pe internet

2 minute de citit Publicat la 16:37 30 Oct 2026 Modificat la 16:38 30 Oct 2026

Cerul s-a făcut roșu ca sângele în India. Foto: X/Salar News, Asian Strategic Times

Cerul a căpătat o culoare roșie intensă în mai multe zone din statul indian Chhattisgarh, iar imaginile au devenit rapid virale pe rețelele sociale. Fenomenul a fost surprins în timpul alertelor de vreme severă provocate de ciclonul Arnab, care a lovit India și a provocat moartea a cinci oameni. Deocamdată, nu există o confirmare că fenomenul a fost cauzat direct de ciclon, scrie NDTV.com.

Filmările distribuite pe internet au fost realizate în localități precum Dantewada și Kirandul, unde cerul a căpătat o nuanță neobișnuită, de roșu aprins. Imaginile amintesc de scenele din filmele apocaliptice și au stârnit numeroase reacții.

Deși legătura dintre ciclonul Arnab și culoarea cerului nu a fost confirmată oficial, fenomene asemănătoare au fost observate și în alte părți ale lumii, inclusiv în Australia, înainte ca cicloanele să ajungă la țărm.

Potrivit unor specialiști citați de The New York Times, vânturile puternice ale unui ciclon pot ridica în atmosferă cantități uriașe de praf, nisip sau particule de sol roșu, bogat în fier.

O astfel de explicație ar putea sta și în spatele fenomenului observat în Chhattisgarh, unde cerul a devenit neobișnuit de roșu în timpul trecerii ciclonului Arnab.

Videos of a blood-red sky in Chhattisgarh’s Dantewada and Kirandul are going viral, with users linking them to Cyclone Arnab. There’s no independent confirmation yet, but experts say cyclone winds can lift dust, sand or iron-rich red soil high into the atmosphere. #cyclonearnab #chhattisgarh #dantewada #redsky — Salar News (@EnglishSalar) October 29, 2026

Imaginile cu cerul roșu au stârnit numeroase reacții pe internet

Spectacolul neobișnuit de pe cer a devenit rapid subiect de glume și comparații pe rețelele sociale.

„Lumea Răsturnată?”, a întrebat un utilizator, făcând referire la universul paralel din popularul serial Netflix „Stranger Things”.

„Vine Vecna”, a comentat altcineva, amintind de unul dintre personajele negative ale aceluiași serial.

#Delhi: Sky turns blood-red amid Cyclone Arnab in Chhattisgarh region #India #ArnabCyclone https://t.co/fppDa40KEQ — Asian Strategic Times (@AST_HQ) October 30, 2026

Alți utilizatori au comparat peisajul cu decorurile din filmele horror „Evil Dead”. Au existat însă și persoane care i-au îndemnat pe localnici să fie precauți, avertizând că vremea severă poate reprezenta un pericol.

Un fenomen asemănător a fost observat în Australia, în luna mai a acestui an, când ciclonul Narelle a lovit localitatea Denham, din vestul țării.

Potrivit Serviciului Național pentru Sateliți, Date și Informații de Mediu (NESDIS), structură din cadrul Administrației Naționale Oceanice și Atmosferice a SUA (NOAA), solul din acea regiune a Australiei este bogat în fier, iar particulele sale pot suferi procese de oxidare.

Atunci când vânturile puternice ridică și transportă rapid aceste particule prin atmosferă, cerul poate căpăta o nuanță roșiatică, asemănătoare peisajelor de pe Marte.

Ciclonul Arnab a provocat moartea a cinci oameni în India

Ciclonul Arnab a ajuns pe coasta statului indian Andhra Pradesh pe 28 octombrie, cu vânturi susținute de aproximativ 130 de kilometri pe oră.

Departamentul Meteorologic Indian (IMD) l-a clasificat drept o „furtună ciclonică foarte severă”.

Ciclonul a provocat pagube importante în zonele afectate. Vânturile puternice au smuls copaci din rădăcini, iar ploile abundente au inundat locuințe și terenuri agricole. Activitățile de pescuit au fost restricționate, iar transporturile și alimentarea cu energie electrică au fost perturbate.

Cinci persoane și-au pierdut viața în Andhra Pradesh, în incidente diferite asociate ciclonului. Potrivit estimărilor meteorologilor, efectele furtunii ar putea continua până pe 31 octombrie.

Autoritățile din mai multe state indiene, din Andhra Pradesh până în Bihar, au pregătit măsuri de intervenție, evacuare și sprijin pentru populația din regiunile afectate.