China a interzis difuzarea filmului „Winnie the Pooh”. Motivul este incredibil 

Cui îi este frică Winnie the Pooh? Aparent, guvernului chinez. Chinezii au interzis lansarea peliculei lui Christopher Robin, o nouă adaptare a filmului despre Winnie the Pooh, potrivit ziarului The Hollywood Reporter.

Personajul "Winnie the Pooh" a devenit o posibilitate pentru oamenii din China să-și batjocorească președintele, Xi Jinping, dar se pare că guvernul nu găsește gluma foarte amuzantă. Gluma a început când Xi a vizitat SUA în 2013 și o imagine a lui Xi și a fostuui președinte Barack Obama, care mergeau împreună, s-a asemănat izbitor cu Winnie, Xi, și Tigger, Obama.

'This content is illegal': Chinese censors clamp down on Winnie the Pooh https://t.co/zrAN6Ug4Ta pic.twitter.com/mGDEq7fhTq — Hong Kong Free Press (@HongKongFP) July 17, 2017





Xi a fost din nou comparat cu ursul fictiv în 2014, în timpul unei întâlniri cu prim-ministrul japonez, Shinzo Abe, care a preluat rolul măgarului pesimist, sumbru, Eeyore.



Pe măsură ce glumele s-au înmulțit și meme-ul s-a răspândit online, oficialii au început să ștergă imaginile care l-au batjocorit pe Xi. Site-ul web al postului de televiziune american HBO a fost blocat luna trecută, după ce comedianul John Oliver a făcut în mod repetat glume față de sensibilitatea aparentă a președintelui chinez față de comparațiile cu Winnie.



Sursă: The Guardian