O cantină a sărit în aer și zeci de oameni au fost prinși între dărâmături. Cel puțin trei morți confirmați, în China

Explozia s-a declanșat la ora locală 12:10 (ora 6 dimineața în România) și a fost, aparent, provocată de o scurgere de gaz.

Clădirea devastată adăpostea o cantină.

Între ruine au rămas captive inițial 27 de persoane, conform agenției chineze de stat Xinhua.

După șase ore, salvatorii au reușit să extragă 13 oameni, dintre care trei decedați.

Eforturile de salvare continuau la ora publicării acestei știri.

La locul tragediei au fost trimis peste 150 de pompieri și paramedici. De asemenea, autoritățile au trimis echipamente de excavare și ridicare.

Imagini difuzate de presa locală arată zona afectată, situată în districtul Wulong, înconjurată de nori de fum și praf.

RT & AFP report— Explosion in #China, that left atleast 20 people trapped at a govt office in Chinese city of Chongqing (AFP citing state media).Cause for explosion remains unknown currently. Rescue underway. Unverified vid posted via RT TG pic.twitter.com/SmDjbDjhar