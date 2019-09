Clipe de groază pentru o fetiță! Tatăl său a sărit în fața trenului cu micuța în brațe - FOTO

Momente de groază pentru mai multe persoane care au luat parte la scene terifiante. Un bărbat a sărit în fața trenului cu fiica sa în brațe. Martorii la eveniment au salvat-o pe micuță, care era blocată sub un tren, imediat ce tatăl ei a decis să se sinucidă scrie Mirror.

Potrivit autorităților din New York, copilul a scăpat doar cu câteva răni, după ce bărbatul a sărit cu ea în brațe în fața trenului. Deși medicii au încercat să-l salveze, el a fost declarat mort la locul accidentului.

„A fost norocoasă. E uimitor că este în viață. Am văzut cum venea trenul și cum s-a aruncat bărbatul. După, am văzut-o pe fată”, a declarat unul dintre martori.

Copila a fost dusă la spital și de acolo a fost preluată de mama sa.

Good Samaritans dash to rescue girl, 5, from train tracks after dad's 'suicide' https://t.co/K9DNugh33L pic.twitter.com/gx1Q2k9fsw