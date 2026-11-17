<1 minut de citit Publicat la 17:54 17 Noi 2026 Modificat la 18:04 17 Noi 2026

Sediul central al Agenției Naționale de Securitate a SUA - NSA - în Fort Meade, Maryland. Sursa foto: Getty Images

Rețeaua ultrasecretă pe care Agenția Națională de Securitate a SUA (NSA - National Security Agency) o folosește pentru comunicațiile interne nu mai funcționează, potrivit informațiilor furnizate de șase persoane familiarizate cu situația, transmite CNN, marți.

Rețeaua, denumită NSA Net, le permite angajaților agenției să comunice între ei informații clasificate.

În acest moment, nu există dovezi care să indice că ar fi vorba despre un atac cibernetic, au declarat sursele CNN.

În timp ce agenția încearcă să înțeleagă amploarea problemei, a instituit un sistem de sosire eșalonată la serviciu pentru personal, au precizat sursele.

CNN a solicitat Agenției Naționale de Securitate a SUA un punct de vedere cu privire la această situație.

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