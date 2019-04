Confruntări violente în Venezuela! Armata lui Maduro calcă oamenii cu vehicule. Liderul opoziției cheamă poporul la revoluție - VIDEO

Confruntările în capitala Venezuelei au erupt, între trupele care îl sprijină pe preşedintele venezuelean Nicolas Maduro şi altele care ar fi trecut de partea opozantului Juan Guaido. Imagini transmise de televiziunea T13 arată cum sute de protestatari din Caracas sunt călcați de vechicule militare aparținând Gărzii Naționale.



Guvernul a denunţat o ''tentativă de lovitură de stat'' după ce preşedintele Adunării Naţionale autoproclamat preşedinte interimar, Juan Guaido, a anunţat din interiorul unei baze militare, prin intermediul reţelelor de socializare, că a primit sprijin din partea unui grup de ''soldaţi curajoşi''. Acest grup de soldaţi l-au eliberat din arest domiciliar pe opozantul Leopoldo Lopez. De asemenea, susţinători ai lui Guaido au ieşit pe străzi şi au început să se adune în Piaţa Altamira, epicentrul protestelor împotriva lui Maduro.



Un fidel al acestuia din urmă, Diosdado Cabello, le-a cerut de asemenea susţinătorilor lui Maduro să se adune la Palatul Miraflores, sediul preşedinţiei.

În acest timp, guvernul preşedintelui Maduro susţine că este în curs o acţiune de ''neutralizare a unui grup restrâns de trădători din efectivele armatei, care s-au poziţionat la intersecţia Altamira pentru a porni o lovitură de stat''.

Revolution happening in Venezuela right now.



The people are overthrowing this sick socialist regime!



Good luck to the people of Venezuela as they take their fight for freedom to the streets. pic.twitter.com/kC5hOBIdTf