Coreea de Nord a lansat circa 10 rachete balistice către Marea Japoniei, în timp ce tensiunile cu Coreea de Sud se intensifică

1 minut de citit Publicat la 09:28 29 Oct 2026 Modificat la 09:29 29 Oct 2026

Coreea de Nord a lansat circa 10 rachete balistice către Marea Japoniei, în timp ce tensiunile cu Coreea de Sud se intensifică. Sursa foto: Getty Images

Coreea de Nord a lansat circa 10 rachete balistice cu rază scurtă de acţiune către Marea Japoniei, a anunţat joi Statul Major Interarme sud-coreean (JCS), la mai puţin de o săptămână după ce Seulul a propus Phenianului discuţii militare cu privire la linia de demarcaţie dintre cele două ţări, relatează Agerpres, citând AFP şi dpa.

Statul Major Interarme al Coreei de Sud a declarat că forţele sale armate "au detectat în jurul orei locale 12:30 (03:30 GMT) circa 10 rachete balistice cu rază scurtă de acţiune lansate din regiunea Wonsan, în Coreea de Nord, în direcţia Mării de Est", cunoscută şi sub numele de Marea Japoniei.

"Forţele noastre armate şi-au intensificat măsurile de supraveghere şi vigilenţa în eventualitatea unor posibile noi lansări", a adăugat JCS într-un comunicat.

Garda de Coastă japoneză a îndemnat navele să dea dovadă de "vigilenţă".

Ministerul sud-coreean al Apărării raportase iniţial "un proiectil neidentificat".

Acest ultim test are loc pe fondul unei creşteri a incidentelor legate de Coreea de Nord.

În septembrie, trei soldaţi sud-coreeni au fost răniţi de explozia a două mine nord-coreene în Zona Demilitarizată (DMZ), despre care Seulul susţine că au fost amplasate de partea sa a frontierei, o acuzaţie pe care Phenianul o neagă categoric.

O anchetă comună condusă de Seul şi ONU la începutul lunii octombrie a concluzionat că Phenianul a amplasat minele în urmă cu peste un an.

Seulul, care a acuzat Phenianul de o "încălcare clară a acordului de armistiţiu din 1953", a propus săptămâna trecută discuţii militare cu Coreea de Nord cu privire la linia de demarcaţie dintre cele două ţări, situată în centrul DMZ.

Coreea de Nord anunţase anterior desfăşurarea de "noi unităţi de tragere" de-a lungul frontierei sale şi reinstalarea la graniţă a difuzoarelor de propagandă împotriva Coreei de Sud.

Phenianul a anunţat de asemenea că a testat un "nou tip" de torpilă de precizie care foloseşte inteligenţa artificială în sistemele sale de ghidare şi detectare a ţintelor.