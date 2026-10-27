Coreea de Sud, creștere economică de trei ori peste așteptări. Exporturile de cipuri au explodat cu 218%

1 minut de citit Publicat la 23:09 27 Oct 2026 Modificat la 23:09 27 Oct 2026

Seul, Coreea de Sud. sursa foto: Getty

Economia Coreei de Sud a crescut mai repede decât se aștepta în trimestrul al treilea. Analiștii avertizează însă că dependența puternică de industria cipurilor face țara vulnerabilă la o încetinire a investițiilor globale în inteligența artificială, notează Euronews.

Economia Coreei de Sud a crescut de peste trei ori mai repede decât se estima în trimestrul al treilea, susținută de cererea puternică de semiconductori, potrivit datelor publicate marți de banca centrală.

Produsul intern brut a avansat cu 1% în perioada iulie-septembrie față de trimestrul anterior, arată datele preliminare ale Băncii Coreei (BOK).

Cifra a depășit prognoza din august a băncii centrale, care anticipa o creștere de 0,3%.

Rezultatul a fost susținut de o creștere de 2,3% a exporturilor, „conduse de semiconductori, utilaje și echipamente electrice”, a precizat BOK.

Investițiile în echipamente au crescut cu 4,1%, în mare parte datorită cheltuielilor pentru utilajele folosite la producția de semiconductori.

Datele confirmă „evaluarea optimistă a BOK... potrivit căreia cererea în plină expansiune de cipuri menține exporturile și investițiile la un nivel ridicat”, a declarat Kwon Hyo-sung, de la Bloomberg Economics.

Exporturile de semiconductori au explodat în trimestrul al treilea, cu 218,7% față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 148 de miliarde de dolari (127 de miliarde de euro), potrivit datelor guvernamentale.

În ritm anual, economia a crescut cu 3,4%, puțin sub nivelul de 3,7% înregistrat în trimestrul anterior.

Venitul național brut real (GDI), care măsoară puterea de cumpărare, a crescut cu 18,8% față de anul trecut, cel mai rapid avans din ultimii aproape 49 de ani, susținut de scumpirea semiconductorilor.

Economia Coreei de Sud înregistrase deja în primul trimestru cea mai rapidă creștere din ultimii peste cinci ani, cu un avans de 1,7% față de trimestrul precedent, pe fondul cererii puternice de semiconductori.

Creșterea rămâne „puternic concentrată” în sectorul cipurilor

Analiștii avertizează însă că economia sud-coreeană rămâne foarte dependentă de industria semiconductorilor.

„Riscul este ca creșterea să rămână puternic concentrată în sectorul semiconductorilor, ceea ce lasă Coreea de Sud expusă unei încetiniri a investițiilor globale în inteligența artificială”, a declarat John Bromhead, economist senior la Moody’s Analytics.

Explozia cererii de semiconductori a contribuit, de asemenea, la ridicarea excedentului de cont curent al țării la niveluri record.

Coreea de Sud a înregistrat în trimestrul al doilea un excedent de cont curent de 116,6 miliarde de dolari (100 de miliarde de euro).