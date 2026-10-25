Coșmarul lui Merz din estul Germaniei e departe de final. El se teme că AfD va fi instalat la putere cu voturile partidului său

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Friedrich Merz a rămas extrem de slăbit politic după înfrângerile suferite de partidul său și de celelalte forțe politice tradiționale în estul Germaniei, iar „coșmarul” pare că nu s-a încheiat încă pentru cancelarul german, scrie Politico, joi. Friedrich Merz a încercat să lase în urmă înfrângerile istorice suferite de conservatorii săi în fața extremei drepte în estul Germaniei, dar cea mai dificilă încercare a mandatului său de cancelar, inclusiv în ceea ce privește controlul asupra propriului partid, s-ar putea să nu fi trecut încă.

Alternativa pentru Germania (AfD) încearcă să dea cea mai puternică lovitură de până acum guvernului de coaliție slăbit al cancelarului, prin instalarea primului șef de guvern regional provenit din extrema dreaptă de după Al Doilea Război Mondial, în landul estic Saxonia-Anhalt, atunci când parlamentarii regionali vor vota pentru ocuparea funcției, în decembrie.

Creștin-democrații lui Merz de la Berlin se tem că membri ai propriului partid din regiune vor ajuta AfD să își atingă obiectivul, ceea ce ar crea un scenariu de coșmar pentru cancelar.

Aceste temeri au apărut după acuzațiile potrivit cărora un grup de conservatori din Saxonia-Anhalt ar fi încălcat deja disciplina de partid, votând în secret pentru candidatul AfD la președinția parlamentului regional, la începutul acestei luni, provocând indignarea conducerii naționale a creștin-democraților.

„Comportamentul grupului parlamentar CDU din Saxonia-Anhalt în privința alegerilor trecute și viitoare este complet inacceptabil”, a declarat Thomas Rowekamp, parlamentar CDU și președinte al Comisiei pentru apărare din Bundestag.

AfD „vrea să distrugă CDU în Germania”, obligându-i pe creștin-democrați să poarte „o dezbatere despre modul în care trebuie să se raporteze la acest partid, pentru a provoca diviziuni în interiorul formațiunii”, a adăugat el. „Nu trebuie să permitem acest lucru”.

Sub presiunea conservatorilor de la Berlin, liderul CDU din Saxonia-Anhalt, Sven Schulze, a anunțat săptămâna trecută un plan prin care parlamentarii partidului său vor părăsi sala în timpul primelor două tururi ale votului secret din decembrie. Astfel, niciunul dintre ei nu va putea vota pentru candidatul extremei drepte și nici nu va putea fi suspectat că a făcut acest lucru.

Nu este clar, însă, ce va face partidul în eventualitatea unui al treilea tur, când AfD ar avea nevoie doar de majoritatea voturilor exprimate. Liderii AfD au declarat deschis că încearcă să atragă parlamentari conservatori de partea lor, o strategie menită atât să provoace diviziuni în CDU, cât și să câștige conducerea guvernului regional. Iar această abordare pare să dea rezultate, cel puțin parțial.

Conservatorii din land au fost criticați dur pentru că par atât de divizați și de predispuși să ajute AfD, încât conducerea lor consideră aparent că singura soluție este să evite complet participarea la vot.

„Este vorba despre asumarea unei poziții și a responsabilității, nu despre evitarea unei decizii”, a declarat Rowekamp.

Parlamentarii CDU din regiune susțin, însă, că abordarea lor este necesară din punct de vedere tactic. „Am trasat întotdeauna o linie clară între noi și AfD”, a declarat Chris Schulenburg, membru CDU al parlamentului regional.

„Respectăm principiul potrivit căruia trebuie să ne diferențiem prin pozițiile noastre concrete, dar fără să îi excludem, deoarece, până la urmă, partidul nu este interzis în prezent, iar parlamentarii săi au fost și ei aleși democratic”.

Între timp, liderii AfD se bucură de haosul din interiorul CDU.

„Aceasta nu este nimic mai puțin decât capitularea CDU”, a declarat copreședintele AfD, Tino Chrupalla, după ce conservatorii din land și-au anunțat planul de a părăsi sala de ședințe. „Le este frică de alegeri”.

Centriștii cochetează cu radicalii

Pentru Merz, a cărui popularitate a coborât la minime istorice, comportamentul propriului partid în Saxonia-Anhalt și perspectiva unei victorii a AfD în decembrie, cu consecințe politice potențial explozive, complică încercările de a depăși înfrângerile electorale umilitoare suferite luna trecută în estul Germaniei.

Cancelarul încearcă să demonstreze că deține din nou controlul asupra situației și să se concentreze asupra principalelor sale priorități: sprijinirea Ucrainei și relansarea economiei.

Deja, parlamentari de centru-stânga au acuzat unele facțiuni din partidul lui Merz că nu au învățat lecțiile istoriei Germaniei, făcând paralele cu ascensiunea naziștilor la putere, cu ajutorul conservatorilor.

După ce parlamentarii conservatori locali au părut să susțină candidatura AfD la președinția parlamentului din Saxonia-Anhalt, la începutul acestei luni, parlamentari ai SPD din Berlin au organizat un marș de protest, trecând pe lângă Poarta Brandenburg și ajungând într-o piață în care naziștii au organizat arderi de cărți.

Ministrul social-democrat al apărării, Boris Pistorius, a intonat imnul național și a descris episodul drept încălcarea unui tabu, „ceva ce nu am mai văzut sub această formă de peste 90 de ani”.

În ultimele săptămâni, parlamentarii conservatori au ripostat criticând SPD și Verzii pentru că au permis filialelor lor din Berlin să înceapă negocieri de coaliție cu Partidul Stângii (Die Linke), o formațiune de extremă stânga cu origini în fostul partid comunist est-german, care s-a clasat pe primul loc la alegerile din capitală de luna trecută.

Însă, pentru Merz și guvernul său de coaliție, miza votului din decembrie din Saxonia-Anhalt este mult mai mare. Desfășurarea scrutinului rămâne extrem de imprevizibilă.

În cele din urmă, candidatul AfD la conducerea guvernului regional, Ulrich Siegmund, ar putea câștiga funcția cu sprijinul Alianței Sahra Wagenknecht, un mic partid populist de stânga care și-a exprimat disponibilitatea de a colabora cu AfD și care împărtășește pozițiile favorabile Kremlinului ale acesteia.

Merz este vizibil alarmat de perspectiva ca parlamentari CDU să ajute în secret AfD, un asemenea rezultat putând declanșa cea mai gravă criză politică de până acum a mandatului său de cancelar.

„Oamenii care fac asemenea lucruri, parlamentarii care întind o mână extremiștilor, nu au ce căuta în CDU dacă fac o asemenea alegere, iar acest lucru nu se va schimba”, a declarat Merz la începutul acestei luni.

„CDU nu va alege niciodată extremiști în funcții publice sau guvernamentale, nicăieri în Germania”.