Un adolescent român și iubita lui de 15 ani au ucis-o pe mama fetei. ”Am tremurat când am auzit-o pe mama țipând. Dar nu am făcut nimic”

Un adolescent român și iubita lui de 15 ani au luat viața mamei fetei. Cei doi au avut complice un adolescent grec de 16 ani.

Femeia a fost ucisă cu zeci de lovituri de cuțit.

Cei trei adolescenți au plănuit crima timp de două luni

”Nu eram acolo, dar știam ce se va întâmpla. Eram în camera alăturată. Nu știu detaliile crimei și nici nu vreau să știu. Am tremurat când am auzit-o pe mama țipând. Dar nu am făcut nimic pentru a împiedica crima”, a declarat fata de 15 ani, potrivit athensmagazine.gr.

Crima a avut loc pe 6 noiembrie, în cartierul Agia Varvara, din capitala Greciei, în casa în care locuia femeia de 50 de ani, fiica ei de 15 ani și iubitul român al acesteia, 17 ani.

Crima a fost pusă la cale de fată. Și-a convins iubitul român să o ucidă pe mama ei, fiindcă nu-i dădea bani

Adolescenta știa că mama ei vânduse mașina tatălui și avea 10.000 de euro, i-a cerut bani, dar nu a primit. Imediat după crimă, adolescentul de 16 ani a fugit, iar fiica victimei și iubitul ei au rămas în casă.

La audieri, cei trei tineri au recunoscut crima

Cei doi băieți sunt acuzați de crimă, iar fata, de complicitate și de instigare la crimă.