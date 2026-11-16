Criză majoră în Olanda din cauza „taxei pe milionari”. Guvernul lui Rob Jetten e în pragul colapsului

2 minute de citit Publicat la 08:53 16 Noi 2026 Modificat la 08:53 16 Noi 2026

Prim-ministrul Țărilor de Jos, Rob Jetten, a prelungit, în weekend, negocierile de criză cu partenerii de coaliție pentru a evita căderea guvernului, după ce o reuniune de mai multe ore, desfășurată vineri, s-a încheiat fără un acord, relatează Euronews. Prim-ministrul neerlandez are dificultăți în a pune capăt disputelor politice din cadrul coaliției sale minoritare. Criza a culminat cu neînțelegeri privind așa-numita „taxă pe milionari”, propusă de partidele de opoziție de stânga.

Criza a fost provocată de divergențele dintre partidul centrist D66 al lui Jetten, formațiunea de centru-dreapta CDA și partidul de dreapta VVD privind planurile bugetare ale țării.

Unitatea mult prea fragilă a guvernului Jetten a fost afectată și mai mult săptămâna aceasta, după ce parlamentarii D66 și ai partidului creștin-democrat CDA au acceptat amendamente propuse de două formațiuni de opoziție de centru-stânga, PRO și Volt, pentru a obține aprobarea unui pachet fiscal.

Pachetul a fost adoptat joi seară, la limită, după o dezbatere care a durat întreaga zi.

Însă, condițiile acordului, din care o parte a fost descrisă în repetate rânduri drept o „taxă pe milionari” de liderul PRO, Jesse Klaver, au provocat furia VVD.

Propunerea urmărește introducerea unei cote de impozitare mai mari, de 38,5%, pentru veniturile din capital care depășesc 60.000 de euro, precum dobânzile obținute din economii sau câștigurile din investiții. Persoanele care obțin profituri din active sub acest prag nu ar urma să plătească impozitul crescut.

Criza a izbucnit după adoptarea planului în parlament, cu sprijinul partidelor de stânga. VVD a votat împotriva propriului plan fiscal al guvernului, iar lidera partidului, Dilan Yesilgoz-Zegerius, a declarat că a fost luată complet prin surprindere.

VVD consideră coaliția minoritară „un experiment eșuat”

După mai bine de șapte ore de negocieri de criză cu partenerii de coaliție, în timpul cărora viitorul guvernului a fost pus sub semnul întrebării, Jetten a anunțat, vineri, că cele trei partide vor rămâne împreună, cel puțin deocamdată.

Yesilgoz le-a spus, însă, jurnaliștilor, după discuții, că, în opinia sa, „guvernul minoritar este un experiment eșuat și lucrurile nu pot continua așa”.

Ea a cerut o „reconfigurare fundamentală” a coaliției, iar Jetten a recunoscut, la rândul său, că este nevoie de „un nou început serios”.

„În ultimele zile s-au întâmplat multe lucruri bune, dar și lucruri care nu au mers bine. Trebuie să ne descurcăm mai bine”, a declarat Jetten.

„Iar acest lucru necesită discuții aprofundate, pe care le-am început astăzi. Aceste discuții nu s-au încheiat încă. De aceea, în următoarele zile voi continua negocierile cu cele trei partide ale coaliției, într-o manieră calmă și echilibrată”, a adăugat premierul.

Este cea mai recentă criză din peisajul politic fragmentat al Țărilor de Jos, unde au avut loc patru runde de alegeri parlamentare într-un deceniu, iar încrederea populației în reprezentanții săi politici a scăzut.

Jetten, cel mai tânăr prim-ministru din istoria țării, a preluat funcția promițând o nouă perioadă de consens între partidele din parlamentul neerlandez. Până acum, însă, nu a reușit să țină sub control conflictele politice dintre formațiunile parlamentare și nici pe cele din propria coaliție.

Ultima dispută a readus în discuție posibilitatea organizării unor alegeri anticipate, la numai nouă luni de la instalarea guvernului Jetten.

Sondajele indică faptul că partidul de stânga PRO, condus de tânărul și energicul Jesse Klaver, ar câștiga eventualele alegeri anticipate, urmat de formațiunea politicianului de extremă dreapta Geert Wilders.