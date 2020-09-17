Cum a fost otrăvit opozantul rus Navalnîi. Otrava nu era în ceai

Însă ultime indicii arată că acesta a înghițit substanța neurotoxică în camera sa de hotel din Tomsk, dintr-o sticlă de apă minerală, înainte de a ajunge la aeroport.
Un film distribuit de colaboratorii lui Navalnîi îi înfățișează pe aceștia cercetând camera de hotel, la scurt timp după ce s-a aflat că opozantului rus i s-a făcut rău în timpul zborului spre Moscova.
Ei au recuperat mai multe recipiente goale de apă minerală, alături de alte lucruri.
Teste germane confirmă varianta otrăvii plasate în sticla de apă
"După două săptămâni, testele efectuate de un laborator din Germania au relevat urme de Noviciok pe una dintre sticlele de apă găsite în camera de hotel", se spune în mesajul postat pe contul de Instagram al lui Navalnîi.
Alte teste au confirmat că substanța din sticlă este otrava la care acesta a fost expus.
Rusia a negat orice amestec în otrăvirea politicianului și a insistat că sunt necesare mai multe analize de natură medicală înainte de a deschide o anchetă penală pentru otrăvire.
Vocal critic al președintelui Vladimir Putin și al corupției din Rusia, Aleksei Navalnîi a fost adus în Germania după ce inițial fusese spitalizat la Moscova.
El a ieșit săptămâna trecută din coma indusă iar în urmă cu două zile a postat pe rețelele sociale o fotografie din rezerva sa de spital și un mesaj în care a precizat că poate să se deplaseze și să respire fără ajutorul aparatelor.
Откуда взялась злосчастная бутылка? Давайте объясним, откуда взялось то, про что нам непрерывно задают вопросы. Так называемая “бутылка с «Новичком»”, ну, а точнее, обычная пластиковая бутылка из-под воды, на которой потом в немецкой лаборатории обнаружили следы боевого отравляющего вещества. Это бутылка из номера в томской гостинице, где останавливался сам Навальный и вся наша съемочная группа. Перенесемся обратно в 20 августа. В этот день часть нашей команды улетела в Москву, часть осталась в Томске доделывать видео. В полете Алексей потерял сознание и начал задыхаться, самолёт экстренно сел. Почти сразу сотрудники ФБК, которые остались в Томске, узнали о случившемся. В этот момент была сделана единственно возможная вещь. Они вызвали адвоката, поднялись в номер, из которого только что выехал Навальный, и начали фиксировать, описывать и упаковывать все, что там нашли. В том числе, и бутылки из-под гостиничной воды. Как это происходило, вы можете посмотреть на этом видео. Никакой особой надежды что-то такое обнаружить не было. Но поскольку нам было абсолютно ясно, что Навальный не “слегка заболел”, не “перегрелся” и Рафаэлкой здесь не поможешь, было решено забрать все, что может хоть как-то гипотетически пригодиться, и передать это врачам в Германии. То, что дело расследовать в России не будут, тоже было достаточно очевидно. Так и вышло: прошел почти месяц, Россия так и не признала отравление Алексея. Спустя две недели именно на бутылке из томского номера немецкая лаборатория обнаружила следы «Новичка». А потом еще три лаборатории, которые брали анализы у Алексея, подтвердили, что Навальный был отравлен именно им. Теперь мы понимаем: это было сделано до того, как он покинул свой номер, чтобы поехать в аэропорт. Сегодня в 20.00 в передаче «Россия Будущего» на ютюб-канале Навальный LIVE Георгий Албуров @alburov расскажет подробности.