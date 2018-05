Cum arată câinii radioactivi de la Cernobîl, la 32 de ani de la dezastrul nuclear VIDEO

Dezastrul de la Cernobîl a avut loc acum 32 de ani, in aprilie 1986, dupa ce un reactor de la centrala nucleara a explodat, cauzand un efect ce isi face simtita prezenta si astazi.

Imediat dupa explozie, peste 100.000 de oameni au fost evacuati atat din oras cat si din zona, pentru a reduce riscul contaminarii radioactive, scrie sport.ro.

In urma lor a ramas un oras fantoma care, la peste 30 de ani de la accident, are o viata proprie, insa una foarte salbatica. Practic, tot ce au supravietuit dupa accident au fost o parte din animalele lasate in urma de locuitori, dar si animalele salbatice din zona ce au inceput in timp sa colonizeze orasul abandonat.

Recent, un blogger american a pornit o campanie de salvare a cainilor radioactivi ramasi in Cernobîl. Acestia sunt urmasii directi ai cainilor lasati in urma de locuitori in momentul evacuarii, acum peste 30 de ani.