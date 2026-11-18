Cum arată fortăreaţa unde se întâlnesc Trump, Putin şi Xi Jinping. Complexul izolat şi păzit strict are teren de golf şi săli de bal

2 minute de citit Publicat la 19:07 18 Noi 2026 Modificat la 19:35 18 Noi 2026

sursa foto: Qilin Villa State Hotel

Liderii Chinei, Statelor Unite și Rusiei se întâlnesc joi (08:30 - ora României, n.r.), la Qilin Villa din Shenzhen, un complex de stat întins pe 38 de hectare pe malul lacului Xili, cu vile în stil european și săli mari de banchet, aflat în vecinătatea unui teren de golf și a unui safari park. Locul, păzit strict de poliție încă de la începutul săptămânii, a fost ales de Beijing în locul unui centru de conferințe oficial, semn că autoritățile chineze vor ca discuția dintre Xi Jinping, Donald Trump și Vladimir Putin să rămână una discretă, organizată în marja summitului APEC.

› Vezi galeria foto ‹

Președintele american Donald Trump, liderul chinez Xi Jinping și președintele rus Vladimir Putin sunt așteptați joi la Qilin Villa, în orașul Shenzhen din sudul Chinei, pentru o întâlnire în trei cu miză foarte mare. Discuțiile au loc în marja summitului Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC).

Potrivit publicațiilor din Hong Kong HK01 și Ming Pao, încă de luni, 16 noiembrie, mai mulți polițiști au fost postați la intrarea pe drumul care duce spre Qilin Villa. Aceștia nu lasă pe nimeni să intre fără autorizație și interzic fotografierea, scrie Lianhe Zaobao.

Qilin Villa se află în districtul Nanshan din Shenzhen și este unul dintre cele mai importante locuri în care autoritățile chineze primesc oaspeți oficiali, mai ales liderii care vizitează orașul.

Complexul se întinde pe 38 de hectare, lângă lacul Xili, la aproximativ o jumătate de oră de mers cu mașina de Aeroportul Internațional Shenzhen Bao’an. Are mai multe vile în stil european și săli mari de banchet, iar în apropiere se află terenul de golf Xili și parcul safari din Shenzhen.

Programul lui Trump la Shenzhen

Potrivit unui program publicat luni pe X de jurnaliștii acreditați care îl însoțesc pe președintele american, Trump urma să plece din Manila, capitala Filipinelor, spre Shenzhen miercuri după-amiază, 18 noiembrie.

Joi, liderul de la Casa Albă va participa mai întâi la sesiunea plenară a liderilor APEC, la Centrul Internațional de Schimburi din Shenzhen. După aceea, va merge la Qilin Villa pentru discuții bilaterale cu Xi Jinping, iar apoi va lua parte la întâlnirea dintre liderii Chinei, SUA și Rusiei.

Discuțiile în trei ar urma să dureze aproximativ o oră. Imediat după încheierea lor, Trump va pleca direct spre Aeroportul Internațional Shenzhen Bao’an, de unde va porni în călătoria de întoarcere spre Washington.

De ce a ales Beijingul o vilă, și nu un centru de conferințe

Alegerea locului nu a trecut neobservată. În loc de un centru de conferințe oficial, Beijingul a optat pentru un cadru relativ discret. Qilin Villa a fost deschisă în 1997 și, de-a lungul anilor, i-a găzduit atât pe liderii chinezi, cât și pe numeroși oaspeți străini de rang înalt.

Potrivit BBC, alegerea ar putea arăta că Beijingul vrea ca întâlnirea să rămână una cu profil relativ scăzut, organizată pe marginea summitului APEC, fără să eclipseze evenimentul principal.

Minseon Ku, specialistă în diplomația summiturilor la Universitatea DePaul, a declarat că alegerea locului sugerează că întâlnirea este „mai degrabă una în marja summitului, decât un summit separat și important în sine”.