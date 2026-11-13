Cum au reușit hackerii nord-coreeni să fure 400 de milioane de dolari în criptomonede, din SUA, prin crearea de apeluri video false

1 minut de citit Publicat la 09:39 13 Noi 2026 Modificat la 09:47 13 Noi 2026

Conform FBI, hackerii folosesc metoda „FaceStealer”: conturi false sau deturnate de pe rețelele sociale, pentru a invita potențialele victime la apeluri video desfășurate pe site-uri clonă, similare Zoom, Microsoft Teams sau Google Meet. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Hackerii nord-coreeni au furat peste 400 de milioane de dolari în criptomonede, după ce au folosit apeluri video false pentru a fura date de identitate. Peste 900 de persoane au căzut victime, în ultimele 18 luni, acestui tip de escrocherie, numită de FBI „FaceStealer”, au precizat autoritățile SUA, citate de BBC.

„Regimul nord-coreean se bazează pe veniturile obținute din furturi pe scară largă de criptomonede pentru a-și finanța programul său ilegal de arme, furând miliarde de dolari în ultimii ani”, a spus Brett Leatherman, directorul departamentului cibernetic al FBI.

Anunțul autorităților americane vine la o săptămână după ce cea mai mare bursă de criptomonede din lume, Binance, a dezvăluit că hackerii au folosit interviuri de angajare false, pentru a fura 6,3 miliarde de dolari - cifră record - de la companie.

Agențiile de forță din SUA au atribuit atacul asupra Binance, considerat cel mai mare hack de criptomonede de până acum, unor „actori” din Coreea de Nord. Phenianul a negat acuzațiile.

Autoritățile spun că metoda FaceStealer „vizează agresiv” pe cei care lucrează în sectoarele de criptomonede și web3, în special cei implicați în dezvoltarea și mentenanța sistemelor software de tip „open source”.

Potrivit FBI și Departamentului de Justiție al SUA, hackerii FaceStealer folosesc conturi false sau deturnate de pe rețelele sociale pentru a invita potențialele victime la apeluri video desfășurate pe versiuni „impostor” sau site-uri clonă, similare Zoom, Microsoft Teams sau Google Meet.

Hackerii redau apoi videoclipuri preînregistrate ale victimelor anterioare, cu care ținta are legături, pentru a simula un apel legitim – cu excepția faptului că sunetul pare să funcționeze defectuos.

Apoi apare un mesaj pe ecranul calculatorului în care persoanei vizate i se cere „repare” audio-ul făcând clic pe un link. Această „reparare” descarcă însă soft malware pe dispozitivul țintei, ceea ce permite hackerilor să acceseze listele de contacte și aplicațiile lor, mărind astfel numărul de potențiale victime.

„Exploatează încrederea noastră în platformele de videoconferință omniprezente și relațiile personale prețioase,” a spus Patrick Grandy, director adjunct FBI din Los Angeles. „Dacă nu îți poți imagina un scenariu în care ai putea cădea victimă, atunci nu te gândești suficient de creativ”.

Hackerii ar înregistra aceste apeluri în secret și ar folosi înregistrările ca material pentru a păcăli noile lor victime, potrivit autorităților americane. FBI a descris FaceStealer ca fiind „o schemă de inginerie socială extrem de eficientă, capabilă să înșele chiar și cei mai experimentați utilizatori de calculatoare conștienți de securitate”.