Cum își reduce Canada dependența de SUA: acord cu China pentru carne de porc, fructe de mare și metale

2 minute de citit Publicat la 16:08 18 Noi 2026 Modificat la 16:08 18 Noi 2026

Mark Carney, premierul Canadei. sursa foto: Getty

Canada și China au convenit să reducă tarifele pentru mai multe categorii de produse. Beijingul relaxează taxele pentru carnea de porc și fructele de mare canadiene, iar Ottawa extinde scutirile pentru oțelul și aluminiul chinezesc, scrie Euronews.

Anunțul a venit după discuțiile purtate marți, la Shenzhen, între premierul canadian Mark Carney și președintele chinez Xi Jinping, înaintea summitului Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC).

China va suspenda tarifele suplimentare de 25% aplicate majorității tranșurilor de carne de porc congelată și mai multor produse din categoria fructelor de mare. Potrivit biroului premierului canadian, suspendarea se va aplica între 1 ianuarie 2027 și 31 decembrie 2028.

Măsurile vizează mărfuri care, în 2024, înainte de introducerea tarifelor suplimentare, reprezentau exporturi canadiene de aproximativ 400 de milioane de dolari canadieni (254 de milioane de euro). Printre fructele de mare incluse se numără anumite tipuri de creveți congelați de apă rece, unele moluște, castraveții de mare și halibutul de Groenlanda.

În schimb, Canada va menține până la sfârșitul lui 2028 scutirile de tarife deja existente pentru anumite produse chinezești din oțel și aluminiu. Totodată, va introduce scutiri totale sau parțiale pentru alte 32 de categorii de produse, în cazul cărora oferta canadiană este insuficientă sau inexistentă.

Acordul continuă măsurile anunțate la începutul acestei luni, prin care China a prelungit până în 2028 relaxarea tarifelor pentru șroturile de canola, mazărea, homarii și crabii din Canada. Tot atunci, Canada anunțase și prelungirea scutirilor existente pentru metale.

Canada privește dincolo de Statele Unite

Carney a încercat să extindă comerțul cu alte țări, în condițiile în care tarifele impuse de președintele american Donald Trump au lovit industriile canadiene.

Ministra de externe Anita Anand a declarat miercuri că Ottawa abordează treptat reconstruirea relațiilor cu China, în timp ce încearcă să-și reducă dependența de un singur partener comercial.

Vorbind miercuri la Shenzhen, Carney a spus că exporturile canadiene către China au crescut anul acesta cu peste o treime. El a precizat că Ottawa rămâne concentrată pe încheierea unui acord comercial cu Washingtonul.

„Statele Unite și-au schimbat fundamental obiectivele comerciale, iar noi suntem concentrați pe obținerea acordului potrivit pentru canadieni”, a declarat acesta.

Luni, Carney declarase că Canada s-ar putea orienta către producătorii auto chinezi dacă negocierile cu SUA nu reușesc să protejeze industria auto nord-americană, puternic interconectată. El a subliniat însă că discuțiile cu Washingtonul rămân prioritatea sa.

Canada și China au început să relaxeze restricțiile comerciale în baza unui acord încheiat în ianuarie, în timpul vizitei lui Carney la Beijing. Ottawa a acceptat să permită inițial intrarea a până la 49.000 de vehicule electrice chinezești pe an, cu un tarif redus de 6,1%. La rândul său, Beijingul a acceptat să reducă tarifele pentru produsele agricole canadiene, inclusiv pentru canola.

Carney a anunțat și o misiune comercială canadiană în China în 2027, precum și o inițiativă comună menită să ajute firmele mai mici să-și vândă produsele prin platformele chinezești de comerț online.