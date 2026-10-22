„Cum ne-am descurca dacă sistemele de plată ar cădea?”. Britanicii, avertizați asupra atacurilor cibernetice și sabotajelor

Streeting a avertizat că oamenii trebuie să fie mai conștienți de riscurile emergente cu care se confruntă Regatul Unit. Profimedia Images

Guvernul britanic avertizează asupra riscului unor amenințări tot mai mari din partea unor state ostile, în contextul războiului declanșat de Rusia în Ucraina, și le cere populației și companiilor să se pregătească pentru eventuale atacuri cibernetice, acte de terorism sponsorizate de state și întreruperi ale serviciilor esențiale. Ministrul britanic al Apărării, Wes Streeting, a anunțat lansarea unei campanii naționale de pregătire pentru situații de criză, prin care cetățenii sunt îndemnați să își facă rezerve de alimente, apă și materiale de prim ajutor pentru cel puțin trei zile, potrivit BBC.

Streeting a avertizat că oamenii trebuie să fie mai conștienți de riscurile emergente cu care se confruntă Regatul Unit și să își facă planuri pentru a le gestiona.

El a adăugat că guvernul lansează o „discuție națională despre reziliență”, pentru a spori gradul de conștientizare, inclusiv prin recomandări adresate gospodăriilor, precum aprovizionarea cu alimente, apă îmbuteliată și materiale de prim ajutor.

Luna trecută, secretarul pentru Mediu, Dame Angela Eagle, a declarat că oamenii ar trebui să se pregătească pentru fenomene meteorologice extreme, în condițiile în care deasupra Oceanului Pacific se dezvoltă cel mai puternic episod El Niño dintr-o generație.

Vorbind joi în fața unui public la fabrica UK Gun Hall din Telford, unde a fost anunțată reluarea în Regatul Unit a producției de țevi pentru tunurile tancurilor, Streeting a vorbit despre „provocările cotidiene” cu care se confruntă gospodăriile.

Streeting a spus că populația trebuie să fie pregătită pentru „atacuri cibernetice din ce în ce mai sofisticate” asupra companiilor sau pentru perturbarea lanțurilor de aprovizionare provocată de „actori statali ostili sau teroriști”.

„Cum ne-am descurca dacă sistemele de plată de la supermarketul local ar cădea?”, a întrebat el.

„Acestea sunt tipurile de provocări și amenințări cotidiene cu care ne-am putea confrunta foarte bine. Și este corect să cerem țării să fie pregătită pentru astfel de situații și să le cerem tuturor să își facă partea lor”, a adăugat el.

Guvernul speră să îmbunătățească nivelul de pregătire al Regatului Unit pentru situații de urgență, precum cele provocate de fenomene meteorologice severe, tot mai probabile, și de atacuri cibernetice lansate de state ostile.

Astfel de incidente ar putea lăsa populația fără acces la servicii cotidiene precum alimentarea cu apă prin rețeaua publică, sistemele de canalizare, telefonia și internetul.

Campania „Fiți pregătiți”

Campania „Be Ready” („Fiți pregătiți”) încurajează gospodăriile să își facă rezerve de provizii suficiente pentru a supraviețui timp de trei zile. Printre acestea se numără alimente neperisabile, apă îmbuteliată, o lanternă, saci de dormit și articole de prim ajutor.

Campania recomandă, de asemenea, deținerea unui aparat de radio FM pentru a primi informații în timpul întreruperilor de servicii și notarea frecvențelor posturilor de radio naționale sau locale pe care oamenii le ascultă pentru a se informa.

Ministrul Securității, Dan Jarvis, a declarat că aceste recomandări vor permite serviciilor de urgență să acorde prioritate persoanelor care au nevoie de mai mult sprijin în timpul crizelor. El speră că măsurile vor „îmbunătăți reziliența noastră ca națiune”.

Jarvis a adăugat că inițiativa urmează unor campanii similare desfășurate de țări europene precum Franța, Irlanda și Țările de Jos, unde astfel de recomandări reprezintă o „parte normală a vieții de zi cu zi”.

Luna trecută, secretarul pentru Mediu, Dame Angela Eagle, a declarat că fenomenul climatic natural El Niño, deosebit de puternic, va duce la „furtuni extreme în această țară” și că gospodăriile ar trebui să își facă rezerve de alimente pentru a deveni mai reziliente.

Lanțurile de aprovizionare sunt vulnerabile

Declarațiile sale au venit în contextul în care un raport al Oficiului Național de Audit (NAO) a avertizat că lanțul de aprovizionare cu alimente al Marii Britanii este vulnerabil la focare de boli care afectează plantele sau oamenii, atacuri cibernetice și fenomene meteorologice extreme.

NAO a afirmat că Departamentul pentru Alimentație, Mediu și Afaceri Rurale (Defra) nu a făcut suficient în ultimii ani pentru a îmbunătăți reziliența lanțurilor de aprovizionare și că gospodăriile din Regatul Unit sunt mai puțin pregătite pentru situații de urgență decât cele din alte țări, precum Finlanda și Suedia.

Anul trecut, guvernul a lansat strategia de securitate națională, care avertiza că Regatul Unit trebuie să „se pregătească activ pentru posibilitatea de a ajunge sub amenințare directă, eventual într-un scenariu de război”.

Documentul afirma că țara se află „într-o epocă în care ne confruntăm cu o confruntare cu cei care amenință securitatea” și făcea referire la războiul Rusiei împotriva Ucrainei și la „activitățile ostile ale Iranului pe teritoriul britanic”.

Guvernul a declarat că dezvoltarea rezilienței naționale presupune reducerea dependenței de alte state și asigurarea faptului că lanțurile de aprovizionare și securitatea energetică ale Regatului Unit pot fi menținute „chiar și în perioade de criză”.