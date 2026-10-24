Cum vrea Roberto Vannacci, fost parașutist italian, acum star al extremei drepte din Italia, să pună mâna pe voturile „manosferei”

Roberto Vannacci, fost general de parașutiști în armata Italiei, este cel mai important rival al Giorgiei Meloni, un politician din noul val al extremei drepte care îi face concurență prim-ministrei italiene din aceeași sferă ideologică, dar cu o componentă politică și mai radicală decât Frații Italiei, partidul post-fascist al șefei guvernului italian. Vannacci se înfățișează pe rețelele sociale în ipostaza unui legionar roman sau a unui conducător de car de luptă, spune că preferă femeile „fără fuste” și a publicat o imagine generată cu AI a unei secretare de stat, în care decolteul acesteia fusese exagerat, relatează Politico.

Niciuna dintre aceste manifestări de masculinitate și de respingere a ceea ce numesc extremiștii de dreapta drept „cultură woke” nu este un accident. Noua vedetă rebelă a extremei drepte italiene încearcă în mod deliberat să atragă așa-numita „manosferă”, pentru a se transforma dintr-un troll pe internet într-o forță politică importantă.

Pentru Giorgia Meloni, prima femeie care ocupă funcția de prim-ministră a Italiei, Vannacci reprezintă acum o problemă serioasă, pentru că ea trebuie să decidă dacă îi este util sau dacă îi poate pune în pericol poziția politică.

La anul, în primăvară, Italia revine la alegeri după cel mai stabil și mai longeviv guvern al său din istoria recentă. Partidul Viitorul Național al lui Vannacci este creditat cu aproximativ opt procente, iar asta l-ar transforma din cantitate neglijabilă, până recent, într-un veritabil „kingmaker” în politica italiană. Dacă Vannacci chiar obține acest scor, el ar deveni mai puternic decât Salvini și partidul său, Liga, și ar fi esențial pentru ca Meloni să-și continue guvernarea și după 2027.

„Este dezgustător să te gândești că poți manipula imaginea unei femei pentru o propagandă atât de josnică”, a declarat, pentru Politico, Matilde Siracusano, secretara de stat din coaliția lui Meloni a cărei imagine a fost modificată.

„Nu cred că am coborât vreodată atât de jos, mai ales când este vorba despre cineva care aspiră să devină un lider politic național”.

Provocările lui Vannacci ar putea părea simple manifestări de trolling, obișnuite pentru un politician care și-a construit reputația spunând lucruri considerate de nespus. În spatele lor se află, însă, un proiect politic mai amplu, care exploatează nemulțumirile tinerilor bărbați ce se simt înstrăinați de feminism și de „cultura” progresistă.

Emanuele Pozzolo, parlamentar al partidului Viitorul Național, care a părăsit Frații Italiei, formațiunea lui Meloni, consideră că tinerii bărbați se confruntă cu tot mai multe constrângeri în relațiile lor cu femeile.

„Cred că tinerii bărbați occidentali sunt foarte adesea aproape castrați în ceea ce privește instinctul lor de a interacționa cu femeile”, a declarat el, susținând că până și încercările legitime de apropiere romantică riscă să fie interpretate drept agresiuni.

„Problema culturală este că, uneori, totul pare să fie hărțuire, totul pare să fie abuz, totul pare să fie violență”, a adăugat el, precizând și că abuzurile reale trebuie pedepsite.

„Patriarhatul mediteraneean”

Vannacci combină mesajele agresive din mediul online și imaginea unui „mascul alfa” cu un program politic care promite să restabilească rolurile tradiționale ale bărbaților și femeilor. Viitorul Național are chiar și o denumire pentru modelul social pe care îl promovează: „patriarhatul mediteraneean”.

Programul politic al partidului propune formarea unor „bărbați puternici”, capabili să își controleze emoțiile și pasiunile, să protejeze femeile și să se sacrifice pentru societate.

Formațiunea se opune introducerii recente a infracțiunii de femicid, condamnă feminismul și declară că apărarea vieții „de la concepție până la moartea naturală” și protejarea „familiei naturale” se numără printre valorile sale nenegociabile.

Arhitectul acestei viziuni și principalul autor al programului este Lorenzo Gasperini, un profesor de filosofie catolic conservator din Toscana, care s-a pronunțat pe rețelele sociale împotriva vaccinurilor și a dreptului la avort și a învinovățit feminismul pentru violența împotriva femeilor.

Rezultatul este o ofertă politică ce îmbină tradiții diferite: concepțiile catolice conservatoare despre familie și sexualitate, idealurile italiene mai vechi privind virilitatea și discursul mult mai recent din mediul online, construit în jurul nemulțumirilor bărbaților.

Manifestul încearcă să transpună valorile familiale tradiționale în practică prin propuneri de remunerare a părinților care renunță la locul de muncă pentru a-și crește copiii și de recompensare a familiilor numeroase prin scutiri de impozite și locuri de muncă în sectorul public.

Unele propuneri amintesc de „Bătălia pentru Natalitate” lansată de Benito Mussolini în perioada fascistă, care oferea stimulente asemănătoare și promova maternitatea drept o datorie patriotică.

Luca Sforzini, fost ideolog al lui Vannacci, care între timp a rupt legăturile cu acesta, consideră că folosirea termenului „mediteraneean” reprezintă o strategie de marketing inteligentă.

„Este ca atunci când vorbești despre dieta mediteraneeană”, a declarat el. „Te gândești la mâncarea italiană, mozzarella, roșii, ulei de măsline”.

În acest fel, a explicat el, un model patriarhal în care bărbații sunt superiori femeilor este ascuns în spatele unor „imagini bucolice, pozitive”. „Este monstruos”, a adăugat el.

Pozzolo a respins ideea că programul ar promova supremația masculină.

„Este exact contrariul”, a declarat el. „Când vorbim despre patriarhatul mediteraneean, ideea principală este să recuperăm, să păstrăm și să transmitem mai departe responsabilitățile pe care le presupune statutul de bărbat în familie și în societate”.

În opinia sa, bărbații au datoria să le ofere femeilor respect, iubire și protecție, respingând violența și comportamentele de control coercitiv.

El a apărat declarația despre femeile „fără fuste”, pe care a descris-o drept „extrem de amuzantă”, făcând referire la faptul că viceprim-ministrul Antonio Tajani pledase pentru purtarea fustelor lungi.

Pozzolo a susținut că remarca nu era nici pe departe ofensatoare și a comparat capacitatea lui Vannacci de a comunica cu italienii obișnuiți cu cea a lui Silvio Berlusconi.

La un miting organizat recent în orașul Orvieto, din regiunea Umbria, Vannacci a apărat conceptul de „patriarhat mediteraneean”, declarând că acesta nu înseamnă „opresiune și posesie”, ci „datorie, fidelitate, sacrificiu”.

El a susținut că acest model familial „ne-a permis să ne impunem în ultimii 2.000 de ani”.

Elisa Ercoli, președinta organizației pentru drepturile femeilor Differenza Donna, a condamnat programul, descriindu-l drept „o întoarcere la supremația masculului alfa alb și cisgen, în care femeia este redusă la rolul de slujitoare a acestuia”.

În căutarea voturilor masculilor alfa

Vannacci, care a luptat în Irak și Afganistan, a devenit o senzație mediatică în 2023, după publicarea pe cont propriu a cărții „Lumea Pe Dos”, un atac virulent la adresa imigrației, feminismului și homosexualității.

În carte, el le transmitea persoanelor homosexuale: „Nu sunteți normali, obișnuiți-vă cu ideea”.

Admirat de susținătorii săi drept un „apărător al bunului-simț împotriva politicilor progresiste”, Vannacci a obținut peste o jumătate de milion de voturi în calitate de candidat al partidului anti-imigrație Liga, la alegerile europene din 2024, înainte de a fonda Viitorul Național, în februarie.

Analizele sondajelor sugerează că aproximativ 62% dintre potențialii alegători ai Viitorului Național sunt bărbați, partidul beneficiind de un sprijin considerabil în rândul muncitorilor și șomerilor.

Pozzolo a negat că Viitorul Național ar încerca în mod deliberat să atragă electoratul masculin, insistând că obiectivul partidului este să ajungă la italieni din toate categoriile sociale care consideră că nu sunt reprezentați politic.

Federica Formato, lector la Universitatea din Brighton, în Regatul Unit, specializată în studiul genului și al extremei drepte, consideră că Vannacci „testează terenul” pentru a vedea dacă poate atrage un public masculin mai tânăr, exploatând ceea ce ea descrie drept sentimentul de îndreptățire frustrată al tinerilor bărbați.

Militar de carieră, Vannacci s-a prezentat în repetate rânduri prin imagini care evocă forța fizică, competiția și calitățile militare.

Pe rețelele sociale circulă numeroase imagini generate cu AI în care Vannacci apare ca un roman antic, în scene care amintesc de epopeea cinematografică „Gladiatorul”.

În opinia lui Formato, imaginile inspirate din Roma antică proiectează „virilitate și hipermasculinitate”, în timp ce trecutul militar al lui Vannacci contribuie la construirea imaginii unui „mascul alfa”.

Umorul, memele și provocările deliberate sunt deosebit de eficiente în rândul publicului tânăr din mediul online, a explicat Formato, deoarece permit reducerea unor mesaje ideologice relativ complexe la imagini care pot fi înțelese instantaneu.

„Nu este naiv”, a spus ea. „Spune lucruri pentru a provoca și pentru a atrage mai multă atenție”.

Asta îi creează o problemă Giorgiei Meloni.

Partidul lui Vannacci atrage alegători atât din Frații Italiei, formațiunea sa, cât și din Liga lui Matteo Salvini, promovând în același timp poziții mai radicale în privința imigrației, a problemelor sociale și a politicii externe.

Cu toate acestea, Vannacci a lăsat deschisă posibilitatea unei alianțe cu Meloni, în cazul în care aceasta ar avea nevoie de voturile sale.

El a descris Viitorul Național drept un partener firesc pentru dreapta, insistând însă că orice înțelegere trebuie să respecte principiile partidului său.

În condițiile în care noua lege electorală din Italia prevede acordarea unui bonus de mandate parlamentare coalițiilor care obțin cel puțin 42% din voturi, sprijinul său ar putea deveni important.

Astfel, Meloni se confruntă cu o alegere dificilă: să îl țină pe Vannacci în afara coaliției sau să aducă la guvernare o mișcare al cărei succes se bazează parțial pe nemulțumirile bărbaților care consideră că feminismul a mers prea departe.

Potrivit lui Formato, Vannacci exploatează un spațiu din politica italiană în care, până acum, nu a existat un personaj să transforme aceste nemulțumiri într-o bază electorală organizată.

Iar Vannacci, cu promisiunile sale de a restabili masculinitatea tradițională, pare hotărât să ocupe acest spațiu.