Curtea Supremă din Spania a anulat mandatul de arestare împotriva separatistului catalan Carles Puigdemont

Carles Puigdemont, fost preşedinte regional al Cataloniei. Sursa foto: Getty Images

Curtea Supremă din Spania a anulat marţi mandatul de arestare emis împotriva liderului separatist catalan Carles Puigdemont, care se poate întoarce acum în Spania fără obstacole legale, la aproape nouă ani de la plecarea sa în Belgia în urma tentativei eşuate de secesiune a Cataloniei în 2017, relatează AFP, conform Agerpres.

"Magistratul Pablo Llarena de la camera penală a Curţii Supreme a emis astăzi o ordonanţă prin care anulează, cu efect imediat şi până la o nouă notificare, mandatele naţionale de căutare, arestare şi reţinere pe numele fostului preşedinte regional al Cataloniei, Carles Puigdemont, precum şi a foştilor consilieri Antoni Comin şi Lluis Puig", a scris Curtea într-un comunicat.

Decizia a venit la scurt timp după ce Curtea Constituţională a confirmat aplicarea legii amnistiei adoptate în urmă cu doi ani de parlamentul spaniol, inclusiv pentru deturnare de fonduri, infracţiune care până acum a stat la baza mandatului de arestare.

Premierul Pedro Sanchez, care a negociat această lege a amnistiei cu partidul lui Carles Puigdemont în schimbul voturilor sale în Parlament pentru învestitura sa din 2023, a salutat vestea, care, în opinia sa, permite Cataloniei "să privească spre viitor".

"Suntem încântaţi că prin aceasta contribuim la a ajuta societatea catalană, aşa cum a cerut pe parcursul acestei perioade", a declarat el într-o conferinţă de presă.

Legea amnistiei, care a stârnit dezbateri aprinse în societatea spaniolă şi a fost aspru criticată de opoziţia de dreapta, a fost adoptată definitiv de parlamentul spaniol în mai 2024.

Curtea Supremă a decis însă că legea nu se aplică persoanelor urmărite penal pentru deturnare de fonduri publice, împiedicând astfel întoarcerea lui Puigdemont, una dintre figurile emblematice ale crizei instituţionale declanşate în Spania în momentul creşterii tensiunilor separatiste.

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) a validat la rândul său în iulie această lege controversată, pe care a descris-o drept un instrument menit "să reducă tensiunile instituţionale şi politice şi să promoveze un climat de reconciliere".

Carles Puigdemont are acum cale deschisă pentru a se întoarce în Spania, unde, de la plecarea sa, a petrecut doar câteva ore în timpul unei vizite fulger în 2024.