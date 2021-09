Un cutremur puternic a zguduit sud-estul Australiei. Clădiri avariate la Melbourne

Cutremurul a avut loc la ora 9.15 dimineața (ora 2.15 a.m. în România). El a fost urmat de două replici cu magnitudini de 4 și 3,1.

Mișcarea tectonică s-a simțit în statele învecinate Australia de Sud și New South Wales. Magnitudinea anunțată inițial a fost 6 însă ulterior a fost revizuită la 5,8.

Este cel mai puternic cutremur produs în ultimii ani în Australia și a avut loc la o adâncime de aproximativ 10 kilometri.

Specialiștii spun că seismele de anvergură sunt neobișnuite în această țară-continent, care este "așezată" chiar în centrul unei plăci tectonice.

Frecvența estimată a unui cutremur major, definit drept mișcare tectonică având magnitudinea de peste 6, este o dată la 10 ani.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

Aflat în SUA, la Adunarea Generală a Națiunilor Unite, premierul australian Scott Morrison a calificat evenimentul drept "tulburător" și a precizat că nu sunt, momentan, informații că ar exista persoane rănite grav.

Pe rețelele sociale, rezidenții din Melbourne au postat materiale video în care se văd străzi pline cu cărămizi și zidărie desprinsă din clădirile afectate.

Chirurgul Sameer Thakur a declarat pentru BBC că se afla în mijlocul unei operații de bypass cardiac în momentul când masa chirurgicală a început să se miște.

El a povestit cum instrumentarul medical, între care are stâlpii cu pungi pentru perfuzii și clemele chirurgicale, a început să tremure și să se miște.

"Din fericire, eram în punctul în care puteam să întrerupem operația", a precizat el, adăugând că intervenția a fost finalizată după ce seismul a încetat.

Radiodifuzorul australian ABC a distribuit un clip din programul matinal, în care prezentatorii sunt surprinși de seism.

"E cutremur sau o problemă la structura clădirii?" își întreabă ulterior producătorii Michael Rowland, prezentatorul programului.

Mai multe clădiri înalte și un spital din Melbourne au fost evacuate rapid. Activitatea unor linii de tramvai a fost suspendată din cauza avariilor.

Orașul, al doilea ca mărime din țară, cu o populație de circa 5 milioane de locuitori, este în lockdown din cauza pandemiei de coronavirus.

A morning news show in Australia was interrupted when a magnitude 6.0 earthquake struck Melbourne.



No serious injuries have been reported after the quake struck in the state of Victoria.



Read more: https://t.co/euL00SDSFo pic.twitter.com/Mfot3Ed9Z9