Cutremur de 4,7 grade pe scara Richter în New York, vineri după amiază

Un cutremur de 4,7 grade a avut loc în New York și în localitățile din jurul metropolei din SUA.

Un cutremur de 4,7 grade a zguduit vineri dimineață orașul New York și zona înconjurătoare.

Acesta s-a produs în jurul orei 10:20. (17:20 – ora României).

Epicentrul a fost în apropiere de Whitehouse Station, New Jersey, la 65 de kilometri vest de New York City, potrivit U.S. Geological Survey.

Impactul a fost resimțit în zona celor trei state, în Philadelphia și până în Baltimore. Din New Jersey până în Long Island au sosit rapoarte despre clădiri care tremurau și se zguduiau, notează CBS News.

Până în prezent, nu au fost raportate pagube.

Guvernatorul New Yorkului, Kathy Hochul, și primarul orașului New York, Eric Adams, au fost informați despre cutremur.

"Echipa mea evaluează impactul și orice daune care ar fi putut apărea și vom informa publicul pe parcursul zilei", a scris Hochul pe X.

"Stăteam întinsă în patul meu și întreaga clădire a început să tremure. Am început să mă sperii", a declarat un locuitor din New York pentru CBS.

Nu este pentru prima dată când Coasta de Est și New York City sunt lovite de un cutremur. Un cutremur de 5,0 a avut loc în New York în 1884.

Există o falie majoră în New Jersey, numită falia Ramapo, care provine din Munții Apalași, și există cel puțin cinci falii mai mici sub insula Manhattan.

Cutremurul are loc la doar câteva luni după ce USGS a avertizat că aproape 75% din Statele Unite s-ar putea confrunta cu o asemenea catastrofă naturală în următorii 100 de ani.

În 2011, un cutremur de 5,8 a avut loc în Virginia și a zguduit întreaga coastă de Est.

...știre în curs de actualizare.