Cutremur de 7,4 în Taiwan: clădirile s-au prăbușit într-un oraș de pe coastă și se așteaptă zeci de replici. Bilanțul preliminar indică zeci de victime, morți și răniți

Mișcarea tectonică a avut loc miercuri dimineață, la ora locală 7:58 (ora 02:58 în România).

În Hualien, mai multe clădiri s-au prăbușit iar imaginile cu resturile acestor imobile, căzute la unghiuri nenaturale în raport cu solul, s-au răspândit rapid pe internet.

Este cel mai puternic cutremur produs în Taiwan în ultimii 25 de ani, potrivit seismologilor.

În prima oră de după seism, mai multe replici au fost resimțite în capitala Taipei.

Autoritățile taiwaneze, dar și cele din Japonia și din Filipine, au emis alerte de tsunami.

