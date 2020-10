Alertă: Cutremur de 6,7 grade în Grecia. Turcia, afectată şi ea!

Seismul s-a produs la o adâncime de cinci kilometri în Arhipelagul Dodecanez, în jurul orei 11.50 GMT, 13:15 - ora României.

Deocamdată nu au fost consemnate victime şi pagube imediate.

Seismul a fost resimţit şi în Turcia, în regiunea Izmir, unde câteva clădiri s-au prăbuşit, potrivit Express.co.uk.

Iniţial, cutremurul a fost evaluat ca având magnitudine 7.

Seismul s-a produs la o adâncime de 30 de kilometri, în apropierea orașelor Karabaglar (Turcia) și Néon, din Grecia, dar s-a simțit și în zona Capitalei, Atena, precum și în Portul Pireu.

Unda de şoc a fost resimţită de asemenea în capitala Ankara, potrivit BBC.

„Cu câteva minute în urmă am experimentat un cutremur foarte mare, similar celui pe care l-am trăit în insula Samos cu ani în urmă. Oamenii au intrat în panică. Au ieșit în piețe, pe străzi ”, a declarat un Directorul Spitalului din Samos, în principalul buletin de știri al SKAI.

Moment of the #earthquake in #Izmir in #Turkey.

pic.twitter.com/8t2JcDXPac