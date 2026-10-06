Cutremur în Germania. Fostul șef al serviciului secret BND a fost arestat. Este acuzat de spionaj și trădare

August Hanning a fost șeful serviciului german de informații externe din 1998 până în noiembrie 2005. Foto: Profimedia Images

Arestarea unui fost șef al BND, serviciul de informații externe al Berlinului, a provocat o undă de șoc în Germania. August Hanning, care a condus agenția între 1998 și 2005, este acuzat acum de spionaj și trădare. Potrivit Bild, a fost arestat și un alt oficial de rang înalt din BND care i-ar fi vândut lui Hanning sute de documente clasificate de-a lungul unui deceniu.

Procurorul general a anunțat arestările marți. Potrivit comunicatului Parchetului, August Hanning este acuzat, printre altele, de presupus spionaj împotriva statului, divulgarea unor secrete de stat și tentativă de trădare. Mai mult, Hanning este acuzat că ar fi spionat Germania pentru o altă țară.

Potrivit comunicatului, un fost înalt oficial din BND a fost, de asemenea, arestat. El este suspectat că i-a vândut lui Hanning sute de documente secrete de-a lungul unui deceniu. Bild scrie că este vorba despre Manfred D., care fost șeful cabinetului lui Hanning și a lucrat pentru BND până în primăvara anului 2026.

August Hanning a fost arestat marți dimineață din locuința lui din Nordwalde. Complicele lui, Manfred D., a fost arestat în Bavaria.

Autoritățile au făcut percheziții la proprietățile deținute de cei doi, inclusiv în Berlin, potrivit procurorilor.

Decenii de spionaj

Hanning ar fi cumpărat informații clasificate de la Manfred D. cu scopul de la „vinde mai departe” sub paravanul serviciilor de consultanță pe care le oferea.

Manfred D., acuzat de complicitate la tentativa de trădare și spionajul împotriva statului, urmează să fie prezentat marți Curții Federale de Justiție din Karlsruhe, în timp ce fostul șef al BND, Hanning, este programat să compară în fața instanței miercuri.

Cei doi au intrat în vizorul procurorilor în timpul anchetei în cazul femeii de afaceri din Hamburg, acuzată alături de alte persoane că și-a răpit cei doi copii.

În acest context, anchetatorii au primit și o informație privind o presupusă scurgere de informații din cadrul BND. Aceste informații erau destinate așa-numitei „Situații a informațiilor” (ND) de la Cancelaria Federală.

Nu este încă clar dacă Hanning a transmis informații direct unei puteri străine. Cert este că fostul șef al BND oferea consultanță în securitate și afaceri la nivel mondial.

De asemenea, acesta avea legături în Rusia și China, inclusiv cu instituții guvernamentale din aceste țări și, printr-un canal direct, cu Kremlinul.

Totodată, potrivit Bild, Hanning ar fi avut probleme financiare serioase, după ce a avut poprire pe pensie timp de mai mulți ani. Motivul: activitatea sa ca membru al consiliului de supraveghere al unei bănci din statele baltice. Banca ar fi fost devalizată prin delapidare de un oligarh și ulterior ar fi intrat în faliment.

Membrii consiliului de supraveghere, printre care Hanning și fostul secretar general al NATO și premier danez Anders Fogh Rasmussen, au fost considerați responsabili din punct de vedere financiar. Nu este clar deocamdată dacă presupusele activități ale lui Hanning legate de secrete de stat au avut vreo legătură cu această situație.

În septembrie 2025, procurorii din Hamburg au percheziționat locuința lui Hanning din Westerwald, inclusiv biroul său. La acea vreme, ancheta era legată „doar” de cazul Block.

Chiar și atunci, era neobișnuit faptul că un polițist sub acoperire fusese infiltrat într-o companie care avea legături cu Hanning. Se pare că, încă de atunci, se desfășurau investigații privind suspiciuni de trădare.

Hanning, care fusese anterior detașat la Reprezentanța Permanentă a Republicii Federale Germania în Berlinul de Est, a fost șeful serviciului german de informații externe din 1998 până în noiembrie 2005. Ulterior, a devenit cel mai înalt oficial din sectorul securității, în calitate de șef al tuturor agențiilor de securitate aflate în subordinea ministrului federal de Interne, Wolfgang Schäuble (CDU).