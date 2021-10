Cutremur cu magnitudinea 5,9 în Pakistan: cel puțin 20 de persoane au murit, iar peste 150 au fost rănite

Bilanțul seismului, a cărui magnitudine inițială a fost estimată la 5,7 grade, dar a fost ridicată la 5,9, ar putea crește, anunță autoritățile locale.

Epicentrul s-a situat la o adâncime de 20,8 kilometri.

Numeroase familii au rămas fără adăpost, după ce în jur de 100 de case s-au prăbușit.

Au fost provocate alunecări de teren și mai multe case din regiune au fost avariate, a declarat Naseer Ahmed Nasir, directorul general al Autorității Naționale regionale de Gestionare a Dezastrelor, potrivit ziarului Dawn.

Potrivit rapoartelor, seismul a fost resimțit în Quetta, Sibi, Pishin, Chaman și în alte orașe din Baluchistan, o provincie din vestul Pakistanului.

Earthquake hits #Pakistan; At least 25 people have been killed in an #earthquake in Pakistan’s #Balochistan province in the early hours of #Thursday.#زلزالا۔ pic.twitter.com/WTeSdfNMb3