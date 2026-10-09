Antena 3 CNN Externe Cutremur puternic, de 7,7 grade magnitudine, produs vineri seara în Panama. A fost emisă alertă de tsunami

Cutremur puternic, de 7,7 grade magnitudine, produs vineri seara în Panama. A fost emisă alertă de tsunami

M.L.
<1 minut de citit Publicat la 21:42 09 Oct 2026 Modificat la 21:51 09 Oct 2026
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Panama
Cutremurul a fost resimțit în capitala Panama City și în capitala Costa Ricăi. Sursa imagine: Institutul de Cercetări Geologice al SUA

Un cutremur puternic, de 7,7 grade magnitudine, s-a produs vineri seara, în apropierea coastei de sud a Panamei vineri, la o adâncime de 12 kilometri, informează Institutul de Cercetări Geologice al SUA, care a revizuit o estimare anterioară de 8,0 magnitudine.

Nu au fost raportate imediat daune în Panama, în timp ce imaginile difuzate de televiziunile locale au prezentat oameni care fugeau din clădiri.

Sistemul de alertă de tsunami din SUA a semnalat posibile amenințări de tsunami de-a lungul unei importante părți a coastei Pacificului din America Centrală, precum și în Columbia și Ecuador.

Cutremurul a fost resimțit atât în capitala Panama City, cât și în capitala vecinei Costa Rica, conform surselor agenției Reuters.

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Etichete: seism cutremur alerta de tsunami panama

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