Un fost premier britanic s-a urcat la volanul unui camion cu ajutoare pentru refugiații din Ucraina | David Cameron a organizat votul pentru Brexit

"Acum conduc spre Polonia, alături de doi colegi din proiectul Chippy Larder pentru a livra donațiile către Crucea Roșie. Va fi un drum lung, dar vă voi ține la curent pe parcurs", a scris Cameron.

Cameron a lucrat ca voluntar în ultimii ani la proiectul comunitar Chippy Larder iar ajutoarele colectate includ haine, scutece și produse de primă necesitate.

