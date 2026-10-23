Peter Magyar, lăsat aproape singur la ceremoniile de la Budapesta dedicate Revoluției din 1956. Macron și Zelenski au refuzat să vină

Premierul ungar Peter Magyar a declarat că ţara sa depune eforturi pentru a deveni un aliat de încredere în Uniunea Europeană. Foto: Profimedia Images

Premierul Ungariei, Péter Magyar, spera să-i reunească pe cei mai importanți lideri europeni la Budapesta, pentru a marca 70 de ani de la Revoluția maghiară din 1956. Invitațiile, făcute în ultimul moment, și disputele recente dintre Ungaria cu Franța și Ucraina, i-au împiedicat pe președintele francez Emmanuel Macron, premierul polonez Donald Tusk și președintele ucrainean Volodimir Zelenski să vină la Budapesta, informează Euronews.

E posibil ca ultimele comentarii făcute de Magyar, care a legat revoltele din Franța de fenomenul migrației, să aibă legătură cu decizia lui Macron de a nu mai veni la Budapesta, arată publicația citată.

„Văzând această distrugere fără sens și violența nejustificată, poate că acum este clar pentru toată lumea de ce Ungaria adoptă cea mai dură poziție posibilă față de migrație”, a scris Magyar într-o postare pe rețelele sociale duminica trecută, atrăgând critici în Ungaria și în Franța.

În ziua următoare, ambasada Franței la Budapesta a anunțat că Macron nu va participa, adăugând că vizita sa nu fusese niciodată confirmată de Franța.

Zelenski a confirmat pentru Euronews că fusese invitat la Budapesta, chiar la ceremoniile dedicate marcării a 70 de ani de la revoluția maghiară din 1956, însă ulterior Magyar nu a mai dat curs acestei invitații.

La ceremonia din capitala Ungariei au fost însă prezenți șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, Antonio Costa.

Premierul ungar Peter Magyar a declarat vineri că ţara sa depune eforturi pentru a deveni un aliat de încredere în Uniunea Europeană, în încercarea de a recâştiga încrederea partenerilor săi europeni după cei cei 16 ani la putere ai lui Viktor Orban, relatează AFP, preluată de Agerpres.

„Ungaria nu este o «ţară feribot», ea nu poate pluti la nesfârşit între Est şi Vest. În 1956, poporul ungar a făcut o alegere clară: aparţinem unei Europe libere şi democratice”, a spus Peter Magyar mulţimii adunate în faţa Parlamentului, la Budapesta.

Discursul său, rostit în ziua în care Ungaria marchează 70 de ani de la Revoluţia din 1956 împotriva dominaţiei sovietice, înăbuşită brutal de Armata Roşie, a fost în contrast puternic cu cel ale naţionalistului Viktor Orban, un aliat al Kremlinului care s-a folosit cu regularitate de această ocazie pentru a ataca Bruxellesul şi pentru a compara Uniunea Europeană cu Uniunea Sovietică.

„Vrem să fim aliaţi de încredere, capabili să stăm la masa comună cu capul ridicat şi nu oportunişti care se izolează prin şantaj şi urmează o cale separată”, a adăugat Peter Magyar.

La evenimentele de la Budapesta care au avut loc pentru a marca 70 de ani de la revoluția din 1957, au participat și alți lideri UE, premieri şi alţi demnitari străini din peste 40 de ţări. Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a ţinut un discurs la o ceremonie oficială în Parlament, boicotată de opoziţie, inclusiv de partidul Fidesz al lui Viktor Orban.