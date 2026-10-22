De la poveste de dragoste la arestare înscenată. Cum a ajuns un român din Anglia să fie condamnat în Rusia pentru spionaj

Imagine din filmarea înscenată de ruși cu arestarea lui Kercso. Foto: Captură video imagini FSB.

Un român stabilit în Marea Britanie a ajuns să fie capturat și arestat de statul rus, acuzat fiind de spionaj în favoarea Ucrainei, pentru care ar urma să stea 15 ani într-o închisoare din Rusia, relatează Reuters.

Cum a ajuns David Adrian Kercso în această situație? Tânărul de 23 de ani a cunoscut pe internet o femeie din Abhazia, regiunea separatistă georgiană, după care a plecat acolo pentru a începe o relație amoroasă. Lucrurile au degenerat rapid după ce Kercso a rămas fără bani. El a fost răpit de Securitatea din Abhazia, care l-a predat FSB-ului. Ulterior, serviciul rus a înscenat „arestarea” sa, iar autoritățile ruse l-au condamnat.

Rușii au înscenat și filmat inclusiv o filmare cu arestarea sa. Înscenarea s-a făcut într-un parc din Soci, oraș din sudul Rusiei în primăvara lui 2025. Cum au regizat rușii „arestarea”: Kercso, purtând o căciulă albastră tricotată și un rucsac Adidas merge pe o alee. Doi agenți de securitate solizi sar dintr-o dubă și îl imobilizează la pământ.

„Cum te cheamă?”, întreabă o voce în engleză, în timp ce o mână înmănușată îi ține fața îndreptată spre cameră.

„David Adrian Kercso”, răspunde el imediat. De unde ești? „România. România”.

Reuters nu a reușit să verifice toate probele din dosarul lui Kercso. Un lucru este clar, însă: înregistrarea arestării nu prezintă ceea ce pretinde că prezintă. Analiza imaginilor și a documentelor judiciare privind detenția sa, realizată de Reuters, demonstrează că, în momentul filmării, tânărul se afla deja de mai multe luni în custodia autorităților ruse.

Arestarea lui Kercso fusese anunțată inițial în altă parte, de separatiștii pro-ruși din Abhazia, o regiune separatistă a Georgiei vecine, aflată de cealaltă parte a frontierei. Ei publicaseră propria înregistrare video cu tânărul aflat în custodia lor, cu o zi înainte ca el să apară pentru prima dată în fața unei instanțe ruse.

FSB nu a răspuns solicitărilor Reuters de a comenta cazul, inclusiv întrebării de ce ar publica o înregistrare care pretinde să prezinte arestarea unui suspect aflat deja în detenție.

Solicitări de comentarii au fost trimise și serviciului de securitate SGB al separatiștilor abhazi, ambasadei Rusiei la Londra și ministerelor de externe din România și Ucraina. Niciuna dintre părțile contactate nu a răspuns.

Pentru familia lui Kercso, care susține că tânărul a fost atras pe litoralul Mării Negre de perspectiva unei relații amoroase cu o femeie cunoscută pe internet, înregistrarea arestării înscenate de FSB reprezintă doar încă o întorsătură bizară a unei povești care i-a îngrijorat încă de la început. Kercso speră să conteste condamnarea printr-un apel.

„I-am spus să nu se ducă acolo, pentru că este foarte periculos, pentru că este război”, a declarat mama sa, Julia Kercso, pentru Reuters. „Dar nu m-a ascultat”.

Cum a ajuns Kercso în Abhazia și Rusia

La sfârșitul anului 2023, Kercso locuia în Reading, oraș englez situat la vest de Londra, și lucra pentru o companie de reciclare a echipamentelor electronice. Atunci a cunoscut pe internet o femeie pe nume Valeria. Ea provenea din Abhazia, o regiune pitorească de pe litoralul muntos al Mării Negre, aparținând Georgiei, dar controlată de separatiști de la începutul anilor 1990.

Cei doi au început o relație amoroasă la distanță, iar familia tânărului spune că, în august 2024, acesta a călătorit prin Turcia pentru a o întâlni. Reuters a obținut de la familie datele de contact ale Valeriei, dar nu a primit niciun răspuns la solicitările făcute către ea. Potrivit povestirilor lui Kercso către familie, cei doi s-au întâlnit la Soci și, după câteva zile, au trecut frontiera în Abhazia, unde tânărul a rămas pe parcursul toamnei.

Mama sa a declarat, însă, că relația a început să se deterioreze pe măsură ce banii lui se împuținau, iar el le-a spus rudelor că intenționează să se întoarcă acasă. Călătoria de întoarcere era programată pentru 28 noiembrie 2024, dar Kercso nu a mai ajuns acasă. În acea zi, tânărul nu a mai răspuns nici la telefon, nici la mesajele familiei. În scrisorile trimise ulterior din închisoare, Kercso a povestit că atunci fusese arestat în Abhazia.

Primul anunț privind arestarea sa a venit două săptămâni mai târziu, din partea așa-ziselor autorități abhaze. Pe 13 decembrie, abhazii au publicat o înregistrare video în care agenți ai propriului serviciu de securitate, SGB, îl conduceau pe tânăr dintr-o mașină într-o clădire. În imagini, Kercso apărea mărturisind că fusese în contact cu serviciile de informații ucrainene și că primise instrucțiuni să filmeze cu o dronă obiective militare din Abhazia.

În scrisorile pe care le-a trimis familiei, Kercso a spus că „mărturisirea” filmată în Abhazia fusese extrasă, de fapt, prin intimidare. Cei care îl țineau captiv îl obligaseră să memoreze și să recite textul în fața camerei. Separatiștii i-ar fi promis că, dacă va recita textul în fața camerei, va fi trimis acasă. În schimb, a povestit el, a fost dus la frontieră și predat agenților FSB din Rusia.

Documentele judiciare disponibile online confirmă că, la o zi după publicarea înregistrării de către autoritățile abhaze, Kercso se afla deja în custodia Rusiei, fiind prezentat pe 14 decembrie în fața unui judecător de la Tribunalul Hostinski din Soci. Aceasta a fost prima dintre cele zece înfățișări în instanță înregistrate în următoarele patru luni, în cadrul cărora detenția sa în Rusia a fost prelungită aproximativ o dată la două săptămâni.

Scos din închisoare pentru a filma propria „arestare”

În scrisorile sale, Kercso susține că înregistrarea în care este prezentată falsa sa „arestare” a fost realizată la jumătatea lunii aprilie, la Soci, după ce fusese deja capturat în Abhazia, transferat în Rusia și ținut în detenție timp de patru luni. El a povestit că, într-o dimineață, în jurul răsăritului, agenții FSB l-au trezit în închisoare și l-au dus într-un loc din apropiere pentru a filma scena.

Analiza înregistrării realizată de Reuters confirmă relatarea. Deși data exactă a filmării nu poate fi stabilită, în imagini se observă clar vegetația verde abundentă, ceea ce indică faptul că înregistrarea a fost realizată după venirea primăverii.

Prin urmare, ea nu putea fi filmată înaintea celor patru luni de detenție documentate de cele zece înfățișări ale lui Kercso în fața instanței din Soci, începând din decembrie. Locul filmării, o fâșie de parc de-a lungul râului Mațesta din Soci, poate fi identificat pe baza elementelor vizibile în imagini.

Printre acestea se numără configurația aleilor, un pilon de pod, stâlpii de iluminat, copacii, o fâșie de iarbă și un zid, toate corespunzând imaginilor de arhivă și celor din satelit ale zonei.

Evgheni Smirnov, un avocat rus familiarizat cu dosarul, a declarat că FSB obligă frecvent suspecții să participe la filmarea unor scene spectaculoase de arestare, la mult timp după ce au fost reținuți în realitate.

„Am întâlnit zeci de cazuri în care persoane reținute cu luni înainte sunt duse pe o stradă din oraș, într-o pădure sau într-o gară, pentru a putea fi filmată o arestare înscenată”, a spus el.

Kercso susține în scrisorile sale că, în lunile care au urmat transferului în Rusia, a fost bătut, ținut în izolare și torturat. La momentul condamnării sale, FSB a declarat că, în vara anului 2024, Kercso transmisese unei agenții de informații ucrainene coordonatele sistemelor rusești de apărare antiaeriană din Soci.

Într-o înregistrare publicată de serviciul rus de securitate, tânărul apărea recunoscând acuzația. Kercso spune însă că și această mărturisire a fost extrasă prin constrângere și intimidare.

„Nimic din toate acestea nu s-a întâmplat. Mi-au furat viața fără niciun motiv și au fabricat totul”, a scris el.

Tânărul a învățat limba rusă în închisoare și spune că îi este foarte dor de familie și visează să se întoarcă acasă.

„Acum știu că a fost o greșeală uriașă să vin aici”, a spus el. „Iubirea m-a orbit și nu am văzut semnalele de alarmă”.