Masacrul delfinilor în Insulele Feroe. Vânătorii au ucis cu cuțitul 2% din populația de mamifere marine. Activist de mediu: "Ce face UE?"

Delfinii au fost mânați cu bărcile în apele puțin adânci din Skalabotnur, unde au fost uciși de vânători cu cuțitele.

Cadavrele au fost scoase din apă și distribuite localnicilor pentru consum, menționează BBC.

Imagini ale uciderii în masă arată delfini zbătându-se în apele înroșite de sânge în timp ce localnicii privesc de pe țărm.

Atenție, imaginile următoare sunt cu impact emoțional!

On Sunday night a super-pod of 1428 Atlantic White-Sided Dolphins was driven for many hours and for around 45 km by speed boats and jet-skis into the shallow water at Skálabotnur beach in the Danish Faroe Islands, where every single one of them was killed. https://t.co/uo2fAPhCDq