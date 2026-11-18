Democrații au „cucerit” și ultima fortăreață republicană. Democrata Mary Peltola câștigă mandatul de senator de Alaska

4 minute de citit Publicat la 08:58 18 Noi 2026 Modificat la 08:58 18 Noi 2026

Fosta reprezentantă democrată Mary Peltola îl va învinge pe senatorul republican Dan Sullivan în alegerile pentru Senatul SUA din Alaska, potrivit estimărilor departamentului electoral al CNN. Victoria le aduce democraților un mandat intens disputat într-un stat foarte roșu, una dintre cele mai importante fortărețe republicane.

Peltola a împiedicat astfel obținerea unui al treilea mandat de către Sullivan, după o confruntare electorală urmărită la nivel național, care l-a adus și pe președintele Donald Trump în Alaska și a provocat dezbateri aprinse despre cine ar putea reprezenta mai bine nevoile specifice ale acestui stat vast și izolat geografic.

Competiția a fost complicată de apariția unui alt candidat cu același nume ca senatorul republican, situație care a determinat administrația Trump să recurgă la artificii juridice și a creat incertitudini privind validarea rezultatelor în cazul unei victorii a lui Peltola.

Peltola, care are origini în comunitatea indigenă Yup'ik, urmează să devină primul senator nativ american din Alaska și una dintre primele femei native americane care ajung în Senatul SUA.

Ea va împărți această din urmă premieră cu Peggy Flanagan, viceguvernatoarea democrată a statului Minnesota, care tocmai a câștigat alegerile pentru un mandat de senator devenit vacant în statul său.

Cursa din Alaska a devenit esențială pentru calculele democraților privind obținerea majorității în Senat, după ce liderul minorității democrate, Chuck Schumer, a convins-o pe Peltola să încerce o revenire politică într-un stat în care Trump câștigase alegerile prezidențiale din 2024 cu un avans de 13 puncte procentuale.

Democrații vor avea o majoritate confortabilă în Senat

După valul de victorii democrate de la alegerile intermediare, partidul este acum creditat cu 56 de mandate în Senat începând din ianuarie.

Schumer a salutat victoria lui Peltola într-un comunicat, declarând că o majoritate de 56 de mandate reprezintă „un rezultat de neimaginat chiar și în urmă cu doar câteva luni”.

El a adăugat că democrații se află acum „într-o poziție excelentă pentru a construi o majoritate durabilă, capabilă să obțină rezultate reale și de durată pentru poporul american”.

La rândul său, Peltola a declarat că victoria sa transmite mesajul că „modul în care funcționează în prezent Washingtonul nu este în interesul Alaskăi”.

Controversa celor doi Dan Sullivan

Peltola a reprezentat Alaska în Camera Reprezentanților între 2022 și 2025, devenind prima persoană de origine nativ americană aleasă în Congres din acest stat.

Deși a pierdut alegerile pentru un nou mandat în 2024 în fața republicanului Nick Begich, rezultatul său a fost considerabil mai bun decât cel obținut de Partidul Democrat în alegerile prezidențiale din același an.

Competiția pentru Senat din acest an a avut o particularitate neobișnuită: un alt Dan Sullivan, profesor pensionar, a reușit să se înscrie pe buletinul de vot și să se califice pentru alegerile generale, riscând să atragă o parte dintre voturile alegătorilor republicani care îl susțineau pe senatorul în funcție.

Republicanii i-au acuzat pe democrați că l-au recrutat pe celălalt Sullivan pentru a-i induce în eroare pe alegători, acuzație respinsă de partid.

Cu câteva zile înaintea alegerilor, administrația Trump a luat măsura neobișnuită de a introduce o acțiune în justiție pentru a împiedica validarea rezultatelor dacă senatorul în funcție ar fi pierdut, invocând confuzia pe care ar fi putut-o provoca prezența celui de-al doilea Dan Sullivan pe buletinul de vot.

La scurt timp, The New York Times a relatat că strategi democrați care lucrau pentru Peltola îl recrutaseră pe cel de-al doilea Dan Sullivan, ceea ce a intensificat disputa politică privind candidatura acestuia.

Deși echipa de campanie a lui Peltola a continuat să nege orice implicare în candidatura celuilalt Sullivan, guvernatorul republican al Alaskăi, Mike Dunleavy, a lansat o anchetă privind acțiunile prezentate de The New York Times, iar Trump a cerut ca Peltola să fie urmărită penal și eliminată de pe buletinul de vot.

Un judecător federal a respins acțiunea în justiție a administrației la începutul lunii noiembrie, însă Departamentul Justiției a depus o notificare de apel.

Dunleavy a sugerat că autoritățile statului ar putea amâna validarea rezultatelor până la încheierea anchetei.

Cursă grea în Alaska

Trump și vicepreședintele JD Vance au vizitat separat Alaska în ultimele săptămâni ale campaniei pentru a-l sprijini pe Sullivan, care s-a prezentat drept un congresman mai eficient decât fusese Peltola în Congres.

Sullivan a încercat să o asocieze pe Peltola cu personalități democrate de la nivel național, inclusiv cu fostul președinte Joe Biden, și i-a criticat dur pe „liberalii din celelalte 48 de state continentale”, despre care a susținut că nu înțeleg modul de viață specific Alaskăi.

Peltola, care a candidat sub sloganul „Pește, familie și libertate”, a încercat să se distanțeze de conducerea națională a Partidului Democrat, prezentându-se drept o susținătoare mai fermă a securității frontierelor, a dreptului de a deține arme și a industriei petrolului și gazelor naturale.

De asemenea, a difuzat reclame electorale prin care a respins atacurile republicanilor privind poziția sa față de drepturile persoanelor transgender.

„Nu, nu vreau ca minorii să fie supuși unor operații de schimbare a sexului sau ca bărbații să intre în toaletele fetelor”, a declarat ea într-una dintre reclame.

Campania lui Peltola a fost afectată în septembrie de un articol al The New York Times în care aceasta era acuzată că și-ar fi tratat abuziv angajații, inclusiv că ar fi împins un consilier în timpul unei izbucniri de furie.

Echipa sa de campanie a negat existența unui comportament abuziv repetat față de angajați, dar a recunoscut că Peltola „a avut uneori dificultăți în a face față durerii” provocate de moartea mamei și a soțului său, în 2023.

Sullivan a fost ales pentru prima dată în Senat în 2014. Anterior, a ocupat funcțiile de comisar al Departamentului pentru Resurse Naturale din Alaska și de procuror general al statului.