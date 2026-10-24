Democrații l-au chemat pe Barack Obama în campania pentru alegerile din noiembrie. Trump va vota anticipat în Florida, sâmbătă

2 minute de citit Publicat la 18:25 24 Oct 2026 Modificat la 18:25 24 Oct 2026

Colaj foto din imagini Getty Images.

Fostul președinte Barack Obama se reîntoarce pentru scurt timp în politica electorală, zilele acestea, fiind chemat de democrați să-i ajute în campania crucială pentru obținerea majorității la Senat, unde bătălia este acerbă. Obama urmează să explice „ce este în joc în aceste alegeri” atunci când va participa, sâmbătă, la evenimente de campanie în sprijinul candidaților democrați din Ohio și Michigan, potrivit unui purtător de cuvânt al acestuia citat de CNN.

Fostul președinte revine în rolul de susținător electoral pentru finalul campaniei, urmând să participe ca invitat principal la mai multe evenimente cu mai puțin de două săptămâni înaintea zilei alegerilor.

Între timp, președintele Donald Trump își continuă propriul turneu electoral intens înaintea alegerilor intermediare din SUA. El va organiza în această seară un miting în Georgia, în același timp cu evenimentul lui Obama de la Detroit, ceea ce va crea o confruntare indirectă între cei doi președinți pe scena electorală.

Iată cum se vor desfășura astăzi evenimentele electorale ale celor doi președinți:

Trump urmează să voteze anticipat astăzi în Florida, unde a organizat ieri un miting electoral.

Obama își va începe turneul la Cleveland, în statul Ohio, alături de candidatul democrat pentru Senat, Sherrod Brown, și de candidata la funcția de guvernator, Amy Acton.

Aceasta din urmă a intrat și mai mult în atenția publicului după ce adversarul său republican, Vivek Ramaswamy, a publicat o reclamă electorală controversată în care apare mama sa, cu care Acton nu mai păstrează legătura.

După deplasarea la Detroit, Obama va participa la evenimente de campanie alături de candidata democrată la funcția de guvernator, Jocelyn Benson, și de candidatul pentru Senat, Abdul El-Sayed (Michigan).

Acesta din urmă a atras atenția presei săptămâna aceasta prin disputele sale cu mai mulți republicani cunoscuți, care i-au atacat credința musulmană. În același timp, în orașul Perry din statul Georgia, va începe mitingul electoral al lui Trump pentru alegerile intermediare.

Vizita lui Obama în Michigan are loc și cu o zi înainte ca Trump să ajungă în același stat pentru a face campanie în sprijinul candidaților republicani.

Trump votează anticipat, sâmbătă

Donald Trump a declarat că intenționează să voteze anticipat, sâmbătă, în Florida.

„Cred că vom vota mâine”, le-a spus el jurnaliștilor în timp ce părăsea Casa Albă pentru a participa la un miting electoral în Florida.

Un oficial de la Casa Albă a confirmat că Trump și soția sa și-au exprimat astăzi votul anticipat în comitatul Palm Beach.

Președintele american, care a criticat în repetate rânduri votul prin corespondență, i-a îndemnat recent pe alegători să folosească „toate mijloacele adecvate” pentru a vota.

„Dacă în statul vostru există posibilitatea de a vota anticipat, nu așteptați. Mergeți și votați”, a declarat Trump într-o înregistrare video publicată la începutul acestei luni pe Truth Social.

„Votați anticipat, votați prin corespondență sau mergeți personal la urne în ziua alegerilor”.

Alegerile vor avea loc pe 3 noiembrie, dar, până vineri, în întreaga țară fuseseră deja exprimate peste 21 de milioane de voturi, potrivit datelor centralizate de CNN, Associated Press și compania de analiză a datelor Catalist.