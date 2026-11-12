Dentistul i-a scos unei femei dinții, iar apoi i-a spus că nu-i poate continua tratamentul. Situații disperate și absurde în Afganistan

Talibanii le-au interzis medicilor bărbați să trateze femei FOTO: Getty Images

Mai nou, talibanii le-au interzis medicilor bărbați să trateze femei, iar acest lucru le-a împins pe afgane în situații disperate și absurde în încercarea de a obține asistență medicală. O tânără a fost anunțată de cabinetul stomatologic la care mergea că tratamentul ei nu poate fi finalizat, asta după ce i s-au scos dinții din gură. O altă femeie a mers sute de kilometri ca să-și rezolve o problemă stomatologică minoră la clinica unde lucrează fiul ei, pentru că un medic bărbat străin nu poate să o ajute. O anchetă realizată de The Guardian și Zan Times a scos la lumină și a altă fațetă a represiunii talibanilor împotriva femeilor care aproape că nu mai au niciun drept în țara în care s-au născut.

Femeia care nu mai poate continua tratamentul și a rămas fără dinți

Farida, o femeie de 37 de ani, s-a trezit într-o noapte cu dureri atroce de dinți. În zilele următoarele, problema s-a agravat. „Dinții mei erau stricați de ani de zile. Măselele de pe ambele părți erau cariate. Nu puteam să dorm noaptea și abia dacă mai puteam să mănânc”, spune ea.

Farida și familia ei s-au întors din Iran la începutul acestui an pentru a se stabili în Herat, un oraș din vestul Afganistanului. La fel ca mulți alți migranți obligați să se întoarcă în țară, s-au confruntat cu dificultăți în găsirea unui loc de muncă și a unor surse de venit. Având o situație financiară dificilă, o vizită la medic devenise un lux, însă durerea a determinat-o pe Farida să meargă, la începutul lunii iulie, la o clinică stomatologică din cartierul Bakrabad, în Herat.

Farida știa deja că dinții îi erau cariați. Stomatologul care a consultat-o i-a spus că mai mulți dinți trebuiau extrași și înlocuiți cu implanturi sau proteze dentare. Clinica i-a întocmit un plan de tratament care presupunea mai multe vizite și achitarea în avans a întregului cost al intervențiilor.

Dar în timpul celei de-a treia ședințe, când urma să îi fie montate implanturile, i s-a spus: „Nu vă putem trata în acest moment. Mergeți acasă, iar noi vă vom suna, pentru că a apărut o problemă”.

Farida s-a întors acasă, dar nu mai putea să mănânce sau să bea, așa că după două zile a sunat la clinică, iar un angajat i-a spus că tratamentul nu mai putea fi finalizat.

„A venit un ordin din partea Ministerului pentru Promovarea Virtuții și Prevenirea Viciului, potrivit căruia medicii stomatologi bărbați nu mai au voie să trateze paciente. Dacă situația se schimbă, vă vom contacta”, i s-a spus.

Tratamentul Faridei nu este nici acum finalizat.

Deși nu s-a anunțat public nicio restricție privind tratarea femeilor de către medicii stomatologi bărbați, se pare că interdicția s-a extins în întreaga țară, potrivit relatărilor din presă și interviurilor realizate de The Guardian și Zan Times cu femei și medici. Stomatologii spun că măsura este pusă în aplicare de forțele de securitate ale talibanilor, care efectuează razii și îi avertizează pe medicii bărbați că vor fi închiși dacă în clinicile lor sunt găsite paciente.

În majoritatea provinciilor, medicii bărbați au primit, de asemenea, ordine și directive din partea talibanilor prin care li se interzice examinarea pacientelor. Medicii spun că nu au voie să consulte sau să acorde îngrijiri medicale de urgență pacientelor decât în anumite condiții - de exemplu, dacă este prezent tutorele masculin al pacientei (mahram) sau dacă anumite proceduri sunt efectuate de asistente medicale.

„Nu avem voie să examinăm direct pacientele, pentru că nu suntem mahramurii lor. Nu contează cât de simplă este procedura sau cât de gravă poate fi starea pacientei”, spune Samim, un chirurg care lucrează de 15 ani într-un spital public din nordul Afganistanului.

De ce toate femeile care merg la medic sunt „Bibi”

Interdicțiile, din ce în ce mai drastice, ating noi culmi ale absurdului. În provincia Balkh, din nordul Afganistanului, funcționarilor li s-a interzis să se adreseze pacientelor folosindu-le numele reale. În luna mai, autoritățile ar fi ordonat tuturor spitalelor, cabinetelor medicale private și clinicilor să folosească apelativul „Bibi” în locul numelor femeilor. Oficialii au subliniat că această instrucțiune trebuie respectată inclusiv în cazul rețetelor medicale.

Rahima, din provincia Kunar, povestește că una dintre rudele sale, o femeie în vârstă, a fost nevoită să meargă sute de kilometri până în orașul Kandahar pentru un tratament stomatologic, pentru că fiul ei avea acolo o clinică dentară. Soțul femeii îi spusese că toți medicii din Kunar îl cunoșteau și că vizita la un stomatolog bărbat ar fi reprezentat un motiv de rușine pentru ea.

Între timp, femeile afgane nu mai pot deveni medici

Represiunea talibanilor împotriva femeilor care încearcă să obțină îngrijiri medicale are loc în paralel cu restricțiile impuse accesului acestora la profesia de medic. Începând din decembrie 2024, femeile au pierdut dreptul de a studia în instituțiile de învățământ medical, iar medicii din spitale au confirmat că talibanii le-au interzis să angajeze personal feminin.

Doctorițelor care încă profesează li se impune de către talibani să fie însoțite de un mahram. O pacientă povestește că a fost obligată să aștepte pentru a fi consultată de un medic bărbat într-un cabinet în care nu lucra nicio femeie, deși venise însoțită de tatăl ei. I s-a spus că medicul trebuia să aștepte sosirea unei alte paciente, însoțite de mahram-ul ei, astfel încât, dacă apărea vreo problemă, femeia respectivă să o poată ajuta, întrucât medicului nu i-ar fi fost permis să atingă o pacientă.

Femeile au de ales între a-și asuma riscuri pentru propria persoană, pentru medici și pentru clinici, apelând totuși la tratament, a recurge la furnizori de servicii medicale de sex feminin care nu au calificările necesare sau a trăi în continuare cu bolile și suferințele lor.

„Nu înțeleg în ce fel de situație ne aflăm. Într-un oraș în care nu poate fi găsită nici măcar o singură femeie medic, cum pot impune atâtea restricții? Pentru ei, viața omului nu are absolut nicio valoare”, a declarat o pacientă pentru The Guardian și Zan Times.

Mărturiile adunate contrazic declarațiile talibanilor potrivit cărora medicii care tratează paciente ar urma să fie exceptați de la interdicții. În februarie anul acesta, Hamdullah Nomani, ministrul comunicațiilor din cadrul administrației talibane, a declarat că medicii bărbați vor fi considerați mahram atunci când tratează paciente.

Nargis, care lucrează ca asistentă într-o clinică stomatologică din orașul Jalalabad, în estul Afganistanului, spune că unii medici au câte o persoană amplasată în afara clinicii, care urmărește sosirea reprezentanților talibanilor în timp ce ei consultă o pacientă.

„Medicul nostru, care este bărbat, glumește uneori: «Să ținem un chadari [burqa afgană care acoperă întregul corp și fața] în cabinet, astfel încât, atunci când vin ei, să mi-l pot pune și să nu își dea seama că sunt medic bărbat»”.

*Numele persoanelor din anchetă au fost modificate pentru a le fi protejată identitatea.