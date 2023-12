Un deputat a murit după ce a suferit un atac de cord în Parlament, în Turcia

Hasan Bitmez, în vârstă de 54 de ani, era membru al unui partid de opoziţie, scrie Reuters.

Potrivit ministrului Sănătăţii, Hasan Bitmez a murit la Spitalul din Ankara.

Marţi, Hasan Bitmez a leşinat în timp ce ţinea un discurs în plenul parlamentului. El s-a prăbuşit pe podea şi a fost dus de urgenţă la spital. Medicii au constatat că bărbatul a suferit un atac de cord.

