Descoperire învăluită în mister. Cercetătorii, înfiorați de un "ou auriu" găsit în Golful Alaska: "Aşa începe orice film de groază"

Oamenii de ştiinţă din cadrul Administraţiei Naţionale a Oceanelor şi Atmosferei (NOAA) au făcut descoperirea în sudul coastei din Alaska, în timpul unei expediţii de 24 de zile.

Obiectul strălucitor a fost găsit la o adâncime de peste 3.000 de metri, în Golful Alaska, fiind moale la atingere, ca un fel de ţesut al pielii.

Cercetătorii au fost surprinși de această descoperire bizară și sunt de părere că obiectul strălucitoru ar fi fost, la un moment dat, un burete de mare.

"Acest obiect circular, auriu, asemănător unui ou, a stârnit imaginaţia multora", a scris NOAA, pe X (fostul Twitter).

Citește și: Descoperire macabră pe plajă: O turistă a trecut prin clipe de coșmar când a văzut ce se ascundea în nisip, în Spania

This golden orb, likely an egg casing, struck an imaginative chord for many watching yesterday.



Today we dive on Denson Seamount. ROVs are launching & will remain on the seafloor until ~ 3:45pm ADKT/7:45pm EDT.



Join us! https://t.co/ScOhpINB18#Okeanos #seascapealaska #explore pic.twitter.com/Eq1sYeVQrr