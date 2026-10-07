Descoperire neașteptată pe fundul mării: Aproape 1.000 de bombe din al Doilea Război Mondial blochează extinderea unui port important

Bombele au fost detectate în urma unei cercetări magnetice efectuate în zona celui de-al șaselea chei. FOTO: Profimedia Images

Aproximativ 1.000 de bombe din timpul celui de-al Doilea Război Mondial au fost descoperite pe fundul mării în portul din Salonic, în timpul lucrărilor de extindere a unui chei. Muniția, cu o greutate totală estimată între 15.000 și 20.000 de tone, se află sub structurile din beton ale extinderii și împiedică desfășurarea lucrărilor. Conducerea Autorității Portuare din Salonic (OLTH) a cerut sprijinul autorităților competente pentru îndepărtarea bombelor, potrivit ekathimerini.com.

Potrivit presei locale, bombele au fost detectate în urma unei cercetări magnetice efectuate în zona celui de-al șaselea chei. Acestea se află sub chesoanele din beton care formează suprafața extinderii și la punctul de intrare și ieșire al cheiului modernizat, iar greutatea lor totală estimată este cuprinsă între 15.000 și 20.000 de tone.

OLTH a declarat că prezența acestora împiedică lucrările de extindere a celui de-al șaselea chei.

Se crede că vechea muniție din timpul celui de-al Doilea Război Mondial a fost abandonată de forțele germane de ocupație înainte de retragerea acestora din Salonic, în 1944.