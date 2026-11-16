Despre ce vor discuta Xi Jinping, Trump şi Putin la summit-ul istoric. Anunţul Chinei

1 minut de citit Publicat la 12:39 16 Noi 2026 Modificat la 12:54 16 Noi 2026

Despre ce vor discuta Xi Jinping, Trump şi Putin la prima reuniune trilaterală. Foto: Getty Images / Hepta

China a declarat luni că președintele Xi Jinping și omologii săi american, Donald Trump, și rus, Vladimir Putin, vor aborda tema "păcii mondiale" în cadrul primei lor întâlniri trilaterale, preconizată să se desfășoare joi pe marginea summitului Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC) în orașul chinez Shenzhen (sud), relatează AFP, preluat de Agerpres.

Cei trei șefi de stat vor proceda la ''discuții aprofundate despre păstrarea păcii mondiale și promovarea stabilității strategice în relațiile dintre marile puteri, ceea ce va avea o importanță istorică'', a afirmat purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe chinez, Mao Ning, într-o conferință de presă.

''O comunicare mai strânsă între China, Rusia și SUA, alături de gestionarea divergențelor și stabilizarea relațiilor, servește intereselor tuturor celor trei țări'', a adăugat reprezentanta MAE chinez, citată de Reuters. De asemenea, aceasta răspunde așteptărilor comunității internaționale și contribuie la ''stabilizarea situației globale și la promovarea dialogului și cooperării'', a afirmat Mao Ning, fără să ofere detalii despre temele de pe agenda reuniunii tripartite.

Kremlinul și Casa Albă confirmaseră deja această întâlnire tripartită, înaintea Beijingului, luni dimineața. Summitul Cooperării Economice Asia-Pacific, care include 21 de țări membre, va începe miercuri.

Potrivit responsabililor americani, Donald Trump dorește să abordeze problema reducerii numărului de arme nucleare în lume și războiul declanșat la sfârșitul lunii februarie prin loviturile israeliano-americane împotriva Iranului, dar nu și războiul între Ucraina și Rusia.

Președintele german, Frank-Walter Steinmeier, indicase la rândul său că, în cadrul întâlnirii sale recente cu Xi Jinping, președintele chinez a manifestat o oarecare ''iritare'' față de ideea ca discuțiile trilaterale să abordeze războiul din Ucraina.

''El a subliniat în mod explicit că este vorba despre un conflict european în care europenii trebuie să fie de asemenea prezenți la masa negocierilor'', a declarat șeful statului german pentru postul ARD.

În materie de dezarmare nucleară, China insistă de mult timp ca SUA și Rusia să-și reducă propriile arsenale nucleare înainte ca Beijingul să accepte să procedeze într-o manieră similară.