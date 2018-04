Detaliul despre băiețelul ducesei de Cambridge la care nimeni nu se aștepta

Ducesa de Cambridge a născut un băiat, luni după-amiază. Informația a fost deja confirmată de Palatul Kensington, anunță presa britanică.

Bebelușul cântărește 3,8 kilograme, fiind cel mai greu dintre copiii născuți de Kate, dar și cel mai greu dintre copiii de viță regală născuți în ultima sută de ani.

Micuțul a venit pe lume la ora locală 11.00, anunță The Sun.

Her Royal Highness The Duchess of Cambridge was safely delivered of a son at 1101hrs.



The baby weighs 8lbs 7oz.



The Duke of Cambridge was present for the birth.



Her Royal Highness and her child are both doing well.