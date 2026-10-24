Deversare de petrol în largul Emiratelor Arabe Unite, în apropierea Strâmtorii Ormuz. Plajele din Ras Al Khaimah au fost închise

Petrolier. Foto: Getty Images

Autorităţile din emiratul Ras Al Khaimah, din nordul Emiratelor Arabe Unite, au anunţat, sâmbătă, închiderea tuturor plajelor publice, după o deversare de petrol de pe un petrolier în largul coastei de nord a ţării, în apropierea Strâmtorii Ormuz, potrivit agenţiilor Xinhua şi Reuters, scrie Agerpres.

Autorităţile nu au precizat când vor fi redeschise plajele. Xinhua relatează că decizia a fost luată din motive de siguranţă publică, în timp ce Reuters notează că autorităţile nu au indicat un motiv explicit pentru închidere.

Incidentul a determinat şi alte emirate din nordul ţării să restricţioneze accesul pe litoral. Umm Al Quwain a închis temporar plajele şi zonele de coastă, iar Sharjah a închis preventiv plaja Al Hamriyah.

Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice din Emiratele Arabe Unite a anunţat, vineri, că sunt în desfăşurare operaţiuni pentru limitarea scurgerii de petrol şi că este evaluat impactul asupra mediului. Autorităţile le-au cerut pescarilor şi celorlalţi utilizatori ai mării să evite zonele afectate şi să respecte instrucţiunile oficiale.

Reuters relatează că autorităţile emiratelor nu au identificat petrolierul implicat şi nici nu au precizat cauza deversării. Locuitori din Sharjah, Ajman şi Umm Al Quwain au semnalat mirosuri neobişnuite, însă Ministerul Mediului a transmis că acestea nu prezintă riscuri pentru sănătate.

Ras Al Khaimah este cunoscut pentru plajele şi resorturile sale de lux şi găzduieşte proiectul unui complex turistic al companiei americane Wynn Resorts, care va include un cazinou.

Compania estimează că resortul de pe insula Al Marjan va fi deschis în primul trimestru al anului 2027, potrivit Reuters.