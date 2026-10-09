Doi români au primit 17.000.000 de dolari în SUA pentru o idee care produce bani din comentariile de pe rețelele sociale

Andrei Negrău și Lisa Popovici au fondat Siena în 2022, la San Francisco FOTO: Siena.cx

Doi antreprenori români au atras o finanțare de 17 milioane de dolari de la investitori pentru a-și dezvolta startup-ul din SUA care folosește inteligența artificială pentru a transforma modul în care brandurile interacționează cu clienții. Una dintre soluțiile românilor le permite consumatorilor să cumpere produse direct din comentariile de pe rețelele sociale, fără să mai acceseze site-ul magazinului.

Startup-ul american Siena, fondat în 2022 de românii Andrei Negrău, CEO, și Lisa Popovici, CMO, a atras 17 milioane de dolari într-o rundă de finanțare Series A, condusă de fondul de investiții York IE, potrivit Profit.ro. La rundă au participat și Joyance Ventures, alături de investitorii existenți Aglaé Ventures și Sierra Ventures.

Noua finanțare va fi utilizată pentru dezvoltarea unor agenți de inteligență artificială mai autonomi și extinderea infrastructurii tehnologice prin care brandurile își pot îmbunătăți interacțiunea cu clienții și își pot crește veniturile.

Agenți AI care interacționează cu clienții și stimulează vânzările

Siena dezvoltă agenți bazați pe inteligență artificială care ajută brandurile să interacționeze cu consumatorii în diferite etape ale procesului de cumpărare. Tehnologia companiei poate recomanda produse, facilita finalizarea achizițiilor direct în cadrul comentariilor și interacționa cu comunitățile brandurilor pe rețelele sociale.

Compania și-a început activitatea cu dezvoltarea unui agent AI pentru serviciul de relații cu clienții, destinat în special sectorului de comerț electronic. Ulterior, Siena și-a extins platforma, cu obiectivul de a crea un sistem comun de informații care să susțină atât agenții virtuali ce comunică direct cu clienții, cât și agenții interni și echipele umane.

Prin această abordare, startup-ul urmărește să depășească utilizările tradiționale ale inteligenței artificiale în serviciul de asistență pentru clienți și să ofere brandurilor instrumente care contribuie inclusiv la generarea de venituri.

De la o finanțare de 4,7 milioane de dolari la un total de aproape 30 de milioane

Fondată în 2022, la San Francisco, de antreprenorii români Andrei Negrău și Lisa Popovici, Siena a atras în 2023 o finanțare de 4,7 milioane de dolari. Printre investitorii care au participat la acea rundă s-au numărat Sierra Ventures, Parri Passu Ventures, SpaceStation Investments, Village Global, The Council și OpenSky Ventures.

Odată cu noua rundă Series A, finanțările totale atrase de companie au ajuns la 29,7 milioane de dolari.

Siena colaborează cu zeci de branduri din comerțul electronic, care activează în domenii precum frumusețe, sănătate, nutriție și modă.