Explozie în apartamentul unei familii de români din Italia. Nouă oameni au fost răniți, iar anchetatorii au o ipoteză șocantă

La faţa locului au intervenit cinci autospeciale ale pompierilor, cinci ambulanțe și mai multe echipaje ale Poliției de Stat, precum și ale poliției locale. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Doi români, soț și soție, au suferit arsuri grave în urma unei explozii produse într-un apartament din Bergamo, în Italia. Femeia se află în stare critică la spital, în timp ce soţul ei are arsuri pe mai mult de jumătate din suprafaţa corpului. În urma exploziei, nouă persoane au fost rănite în total.

După primele cercetări, autoritățile italiene au declarat că explozia a pornit din bucătăria unei locuințe de la parter, unde se aflau cei doi soți de cetăţenie română. Amândoi au fost transportați de urgență, în stare gravă la spitale din Milano. Femeia este internată la terapie intensivă la Spitalul Niguarda, cu arsuri pe peste 90% din suprafața corpului, în timp ce soțul ei, tot în stare gravă, a fost transferat la centrul de arşi de la Verona, având arsuri pe jumătate din suprafaţa corpului. relatează Milanotoday.

Dintre celelalte șapte persoane rănite, două au primit cod galben, iar cinci cod verde, adică sunt rănite uşor.

Locuitorii din zonă spun că au simțit miros de gaze Explozia puternică a fost auzit în mai multe cartiere. Unii locuitori ai imobilului au povestit că simțiseră un miros de gaz chiar cu câteva ore înainte de producerea incidentului.

La faţa locului au intervenit cinci autospeciale ale pompierilor, cinci ambulanțe și două vehicule medicale cu medic, mai multe echipaje ale Poliției de Stat, precum și ale poliției locale.

Accesul pe strada unde se află imobilul a fost blocat, iar zona a fost izolată. Martorii au relatat că pe jos erau împrăștiate cioburi și că un tânăr a ieșit din clădire plin de sânge. Unii dintre cei prezenți au crezut inițial că a fost vorba despre o bombă sau chiar despre un cutremur.

După efectuarea mai multor verificări, pompierii au declarat clădirea în care s-a produs explozia ca fiind nelocuibilă. Astfel aproximativ 50 de persoane au fost nevoite să-și părăsească locuinţele. Cei evacuați au fost cazați la rude sau în unități hoteliere puse la dispoziție de Primărie. Explozia puternică a provocat daune și imobilelor din apropiere, însă acestea au fost declarate sigure şi locuibile, astfel că locatarii nu au fost evacuaţi.

Pompierii continuă controalele atât la clădirea afectată, cât și la cele din zonă, pentru a verifica stabilitatea și siguranța clădirilor.

La locul deflagraţiei s-au deplasat prefectul de Bergamo, Luca Rotondi, șeful poliției provinciale, Vincenzo Nicolì, și procurorul Emanuele Marchisio, care instrumentează cazul.

Cercetările au scos la iveală că în interiorul locuinţei, conducta de gaz era deconectată, chiar dacă supapa de siguranță era închisă. Anchetatorii nu exclud nicio variantă. Printre ipotezele analizate se numără posibilitatea ca țeava să fi fost desfăcută temporar pentru reparații sau lucrări de întreținere, dar anchetatorii iau în calcul şi pista unui gest voluntar.

Verificările documentelor administrative nu au scos la iveală nereguli legate de locuință, iar chiria cuplului de români era plătită la zi.

Pe de altă parte, structura internă a apartamentului a fost esenţială în limitarea pagubelor. Pereții despărțitori din gips-carton s-au prăbușit în explozie, dar au funcționat ca o „supapă de siguranță”, împiedicând unda de șoc să afecteze structura portantă a întregii clădiri.