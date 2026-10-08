O româncă a fost ucisă într-un mod șocant în UK de un student obsedat de un serial celebru. Maria a fost înjughiată de 78 de ori

3 minute de citit Publicat la 12:27 08 Oct 2026 Modificat la 12:27 08 Oct 2026

Maria Săceanu avea 24 de ani FOTO: West Midlands Police

Un student la științe criminalistice, obsedat serialul american Dexter, a recunoscut că a ucis o româncă de 24 de ani, după ce a atras-o într-o „cameră a crimei” căptușită cu plastic, într-un Airbnb.

Benjamin William Day, în vârstă de 20 de ani, și-a schimbat pledoaria în vinovăție în a doua zi a procesului său de la Curtea Coroanei din Wolverhampton, potrivit BBC.

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Procurorii au declarat că acesta plănuise cu atenție uciderea Mariei Săceanu pe 20 decembrie, pregătind o cameră cu folii de plastic și obiecte menite să-l ajute să o ucidă și să șteargă probele.

Day, care avea 19 ani când a avut loc crima, a fost reținut în arest preventiv și urmează să fie condamnat pe 4 decembrie.

Poliția a dat publicității imaginile surprinse de camerele video purtate de agenți în momentul în care studentul a fost arestat pentru uciderea româncei.

În înregistrare apare Benjamin Day, care și-a tăiat mâna în timp ce încerca să dezmembreze trupul Mariei Saceanu și care i-a mințit pe polițiști după crimă, susținând că fusese mușcat de un câine sălbatic sau de o vulpe.

Day, în vârstă de 20 de ani, și-a schimbat marți declarația în fața Tribunalului Coroanei din Wolverhampton, recunoscând că a ucis-o pe românca în vârstă de 24 de ani.

În timpul procesului s-a aflat că victima, care fusese lucrătoare sexuală, fusese atrasă într-o cameră acoperită cu folie de plastic, într-o locuință Airbnb din Tividale, în regiunea West Midlands, unde a fost înjunghiată de 78 cu un cuțit.

Instanța a aflat că Day a părăsit locuința Airbnb pe 21 decembrie, apoi a mers pe jos o anumită distanță și a sunat la numărul de urgență 999 solicitând ajutor medical.

Imaginile făcute publice miercuri de poliție îl arată pe studentul de la Universitatea din Worcester în apropierea unei intersecții din Dudley, cu o rană care sângera.

Întrebat de un polițist dacă fusese atacat și dacă cineva îi întinsese o capcană, Day a spus că fusese rănit de un animal care „ar fi putut fi o vulpe”.

De asemenea, a susținut în mod fals că nu-și amintea unde își parcase mașina, deși aceasta se afla în fața casei în care era trupul victimei.

În timpul discuțiilor cu poliția, Day a spus că venise cu mașina în zona Dudley pentru a căuta o „fată oarecare” într-un bar.

Într-un alt fragment video publicat de Poliția din West Midlands, Day este văzut purtând un tricou kaki în stil Dexter, în timp ce stă întins pe un pat la Spitalul Russells Hall din Dudley, unde a fost arestat.

Day se află în arest preventiv și riscă o condamnare la închisoare pe viață.

Detaliile cazului i-au șocat chiar și pe polițiștii cu vechime

Inspectorul principal Matt Marston, din cadrul Echipei pentru Infracțiuni Grave a Poliției din West Midlands, care a coordonat ancheta, a declarat:

„Day avea o personalitate obsesivă și devenise obsedat de personajul Dexter.

A planificat această crimă cu o minuțiozitate extremă. A fost un atac brutal, premeditat, asupra unei femei lipsite de apărare, atrasă în camera pe care o închiriase.

Day le-a atras atenția polițiștilor, oferindu-le o poveste inventată despre modul în care se rănise la mână.

Polițiștii au devenit suspicioși și l-au reținut rapid.

Detaliile acestui caz i-au șocat chiar și pe polițiștii cu experiență, iar gândurile noastre se îndreaptă în continuare către familia îndurerată a Mariei”.

Jonathan Roe, din cadrul Serviciului Procuraturii Coroanei, a adăugat că Day încercase inițial să dea vina pe româncă pentru propria moarte, susținând că ea îl atacase prima.

„Probele prezentate de acuzare au demonstrat că aceste afirmații erau minciuni, iar el a fost nevoit, pe bună dreptate, să-și asume responsabilitatea pentru uciderea ei. Probele criminalistice și examinarea medico-legală au fost esențiale în acest caz, iar întreaga echipă a acuzării a fost hotărâtă să obțină dreptate pentru Maria”, a spus Roe.

El a adăugat că recunoașterea vinovăției de către Day, în a doua zi a procesului, a scutit familia Mariei de „trauma unui proces îndelungat”.