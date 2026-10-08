Româncă din Italia condamnată la închisoare după ce şi-a lăsat copilul de 9 ani să sune la uşă timp de 2 ore

Băiatul în vârstă de nouă ani a petrecut mult timp în fața locuinței sale, încercând în zadar să sune la interfon fără ca mama sa să îi răspundă. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

O româncă în vârstă de 39 de ani a fost condamnată la închisoare în Italia, după ce şi-a lăsat fiul în vârstă de 9 ani să sune la uşă timp de două ore şi nu i-a deschis. În cele din urmă copilul a sunat la poliţie.

Femeia a fost condamnată de Tribunalul din Verona la un an și patru luni de închisoare pentru abandon de minori. Decizia a fost pronunțată în primă instanță, în cadrul unei proceduri simplificate. Românca a negat că și-ar fi lăsat fiul nesupravegheat și, prin intermediul avocatului apărării, a explicat că, în acea zi, avusese loc o dispută între ea și copil, relatează Il Messaggero.

Băiatul în vârstă de nouă ani a petrecut mult timp în fața locuinței sale, încercând în zadar să sune la interfon fără ca mama sa să îi răspundă. După aproximativ două ore în care nu a reușit să intre în casă, copilul a decis să apeleze la autorități pentru ajutor. Incidentul a avut loc la Verona, în septembrie 2024, și a revenit recent în atenția publicului în urma finalizării procesului în primă instanță.

Mama, în vârstă de 39 de ani, a fost găsită vinovată de infracțiunea de abandon de minor. Sentința a fost pronunțată de Paola Vacca, judecător de cameră preliminară la Tribunalul din Verona. Avocata femeii, Alice Chiementin, a anunțat că decizia va fi contestată.

Incidentul a avut loc în după-amiaza zilei de 15 septembrie 2024. Copilul se juca împreună cu alți copii în curtea complexului rezidențial, în timp ce mama sa îl supraveghea de la balcon. Spre sfârșitul după-amiezii, copilul a încercat să se întoarcă în apartament, dar nu a reușit să intre. Conform reconstituirii evenimentelor realizate de procuror, băiatul a început apoi să sune insistent la ușă, însă nu a primit niciun răspuns. După aproximativ două ore, copilul a decis, se pare, să contacteze direct poliția. A sunat la numărul de urgență și le-a explicat operatorilor că se află în afara locuinţei și nu poate intra. O patrulă de poliție a fost trimisă la fața locului, agenții au stat de vorbă cu minorul, apoi au sunat la interfon. De abia atunci mama copilului a deschis ușa.

Intervenția polițiștilor a dus la efectuarea unor investigații suplimentare. În urma acestor verificări, femeia a fost pusă sub acuzare pentru abandonarea fiului său. Ulterior, cazul a parcurs etapele procedurii judiciare, finalizându-se cu o hotărâre pronunțată recent de instanța de fond.

Pe parcursul procesului, însă, mama a prezentat o versiune a faptelor care diferea semnificativ de cea a acuzării. Aceasta a negat că și-ar fi lăsat fiul nesupravegheat și, prin intermediul avocatului apărării, a explicat că, în acea zi, avusese loc o dispută între ea și copil. Conform acestei versiuni, minorul a fost cel care a refuzat să se întoarcă acasă, în ciuda solicitărilor repetate ale mamei. Femeia a susținut, de asemenea, că a continuat să-și supravegheze fiul de pe balconul apartamentului. Prin urmare, apărarea a argumentat că nu a existat nicio situație în care copilul să fi fost lăsat complet singur sau în imposibilitatea de a primi ajutor.

Există, de asemenea, relatări contradictorii cu privire la durata incidentului: potrivit mamei și avocatului acesteia, copilul a rămas în afara locuinței timp de aproximativ treizeci de minute, și nu două ore, așa cum a susținut acuzarea. Prin urmare, persistă două versiuni fundamental opuse asupra evenimentelor.

În hotărârea pronunțată în primă instanță, judecătorul a admis teza acuzării și a stabilit răspunderea femeii. Totuși, pentru a înțelege motivele detaliate ale deciziei, trebuie așteptată depunerea motivării scrise. Acest document va preciza care circumstanțe și probe l-au convins pe judecător că a fost comisă infracțiunea de abandon de minor. Apărarea a anunțat deja că va face recurs.